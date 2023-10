Jean-Claude Van Damme a honte d'avoir joué dans un épisode de «Friends»

Jean-Claude Van Damme sait être sévère, mais juste, avec lui-même.

Lors d'une récente interview accordée au New York Post, la star belge du cinéma d'action s'est souvenue de sa brève apparition dans un épisode de la célèbre sitcom américaine Friends.

« Mon jeu est tellement mauvais. J'ai l'air d'un jambon. (...) C'est comme si j'avais honte de moi. Alors j'étais sur le plateau, et ces filles, elles vont m'embrasser, et elles m'embrassent sur les lèvres. Je ne savais pas quoi faire, comment faire ? C'était étrange. Elles étaient très gentilles », a avoué l'acteur de 63 ans.

Jean-Claude Van Damme est apparu dans l'épisode de 1996 intitulé The One After the Super Bowl : Part 2, dans lequel il joue son propre rôle. Dans cet épisode, Monica (Courteney Cox) et Rachel (Jennifer Aniston) se disputent l'acteur, car elles ont toutes deux le béguin pour lui.

« Je ne savais pas grand-chose de la série. Quand j'y suis allé, j'ai vu ces deux belles filles et elles m'ont dit que c'était la série la plus chaude du monde. J'étais donc très content, se souvient Jean-Claude. Et mon agent m'a dit : "Il faut que tu fasses un épisode avec elles. Tu vas donc jouer le rôle de ce type". »

Selon le New York Post, la star de Bloodsport a alors rejoué sa position dans l'épisode. « Oh, mais c'était (ma position) contre le mur, a-t-il plaisanté. J'étais comme ça dans Friends. "Hé, les filles. Ça roule ?" »

L’acteur et producteur a ensuite fait remarquer que même si son expérience dans la sitcom était gênante, c'était un « bon souvenir ».

« Ils étaient très ouverts parce qu'ils faisaient la série tous les jours. Donc pour eux, j'entre dans un endroit où tout fonctionne comme un moteur à la mécanique très bien rodée, a-t-il expliqué. C'était incroyable. »