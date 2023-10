«Le tueur»: un David Fincher très moyen? Oui, c’est possible

Avec Michael Fassbender dans le rôle-titre du film Le tueur, David Fincher ne parvient pas à livrer un long métrage de la trempe de ses Fight Club, Sept et Le réseau social, pour lesquels il est connu et adulé.

L’œuvre de David Fincher se distingue à la fois par les thèmes abordés, le cinéaste adorant plonger dans la psyché de personnages pour le moins douteux (de Jouer avec la mort à Les apparences) ainsi que par la précision quasi hitchcockienne avec laquelle il filme ses personnages (on pense notamment à Zodiac, La chambre forte ou encore Millénium: les hommes qui n’aimaient pas les femmes).

C’est pour cette raison que Le tueur semble être une œuvre parfaite pour le cinéaste aux trois nominations aux Oscars. Bande dessinée française signée par Matz et Luc Jacamon, Le tueur est la chronique d’un tueur à gages anonyme, incarné ici par Michael Fassbender. Les 15 albums sont remplis de réflexions et de longs monologues internes décrivant le métier de tueur à la solde du plus offrant, mais aussi de réflexions philosophiques sur la vie et la mort.

Le tueur est donc un homme solitaire, méthodique (pour ne pas dire maniaque) et froid qui bannit toute forme d’empathie (on l’entendra à de nombreuses reprises). Mais, lors d’un contrat à Paris, il rate sa cible. Son client veut donc sa peau et, en retour, il tue tous ceux qui lui cherchent noise. Oui, l’intrigue est mince, la bande dessinée étant plus contemplative qu’un festival débridé d’action à la John Wick. L’assassin se déplace alors de ville en ville, les chansons du groupe britannique The Smiths résonnant dans ses oreilles (et donc dans les nôtres) au fil de ses meurtres.

Divisé en chapitres, Le tueur passe d’un personnage anonyme à l’autre, ceux-ci étant définis par leur fonction – «la brute» (Sala Baker), «l’avocat» (Charles Parnell), «le client» (Arliss Howard) et «l’experte» (Tilda Swinton). Par nature, cet univers ne peut qu’être désincarné, voire inhumain, mais ce qui passe en dessin et en imprimé se traduit mal au cinéma, malgré le talent du scénariste Andrew Kevin Walker (La légende du cavalier sans tête), la maîtrise technique de David Fincher et l’expertise de Michael Fassbender.

Le spectateur a donc du mal à trouver ses repères dans cette suite décousue de chapitres, les monologues souvent répétitifs du tueur finissent par perdre de leur intérêt et, 118 minutes plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi on a été convié à cette orgie de cadavres. Dommage.

Le tueur arrive dans les salles obscures dès le 27 octobre avant d’être diffusé via Netflix le 10 novembre.

Note: 2,5 sur 5

