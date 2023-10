Les plans d'un nouvel aréna présentés à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a présenté jeudi les plans du nouvel aréna qui pourrait être construit en 2025. Si le concept a semblé plaire aux invités présents, le coût du projet, plus de 56 millions $, a de quoi surprendre.

Après des mois d’attente, les organisations sportives étaient impatientes de découvrir de quoi aura l’air le nouvel aréna qui serait près du boulevard Laure, à côté des deux arénas existants. L’architecte originaire de Sept-Îles Jean-François Gagnon a été inspiré par les îles et ses souvenirs de jeunesse pour élaborer le projet.

Le projet remplacera l'aréna Conrad-Parent construit en 1962. Il aura 1 800 places, dont 1 500 assises. Sa glace aura une dimension conforme aux exigences de la LNH. Une coursive élargie autour de la glace permettra des activités de marche et de course. Le bâtiment abritera des espaces pour les équipes sportives.

Compte tenu de l’explosion des coûts de construction, un travail d’optimisation a été réalisé. Le bâtiment sera notamment plus petit que ce qui avait été imaginé au départ.

La Ville estime que le coût global du projet atteindra 56,6 millions $, incluant la construction (49,4 millions $), la surveillance du chantier (965 000 $), les frais de financement (3,7 millions $) et les taxes (2,5 millions $).

«Les coûts sont effarants maintenant en construction, mais on voulait leur montrer qu’à ce prix-là, malgré les pistes d’optimisation qu’on a mises en place pour diminuer les coûts, on reste avec un beau bâtiment dont on va pouvoir être fier et qui va répondre à nos besoins pour les 50 prochaines années», a indiqué la directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier.

Pour financer ce projet, la Ville veut aller chercher au cours des prochains mois 20 millions $ du gouvernement du Québec et 5 millions $ chez les entreprises et partenaires du milieu. Les travaux pourraient débuter au début de 2025 pour une inauguration à l’automne 2026.

Entretemps, la Ville admet que le système de réfrigération de l’aréna Conrad-Parent pourrait flancher à tout moment. S’il devait tomber panne et que les réparations étaient impossibles, la Ville installera un système temporaire, un tapis réfrigérant, afin d’assurer la continuité des activités des équipes sportives.