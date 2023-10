Les pompiers de Saguenay veulent que les négociations avancent

Les pompiers de Saguenay étaient bruyants jeudi matin, devant la caserne du boulevard de l'Université. Sans contrat de travail depuis deux ans, ils prétendent que les négociations n'avancent pas avec Saguenay.

Leur convention collective est échue depuis le 31 décembre 2021. En décembre 2022, les pompiers avaient quitté la table des négociations, avant de revenir en février dernier. Depuis, les négociations se poursuivent, mais n'avancent pas selon eux.

«Au niveau de la municipalité, il semble qu'on dise que les négociations avancent bien, qu'on est près d'un règlement, mais la réalité, c'est qu'on n'a absolument rien de réglé à la table depuis près de deux ans. Donc c'est important qu'on s'exprime sur la place publique», a affirmé Jean-Julien Mercier, conseiller et coordonnateur pour la section incendie du SCFP.

Les pompiers tapent du pied, alors que les policiers du Service de police de Saguenay viennent de signer leur nouveau contrat de travail. «Le modèle d'affaires a été l'un des gros enjeux au début de la négociation. Comme on peut le voir, la Ville le considère intéressant pour l'avoir adopté avec les policiers. Sauf qu'un modèle d'affaires, ce n'est pas une convention collective. C'est une façon de gérer, d'administrer son organisation. Il reste à créer la convention, l'adapter au modèle», a expliqué David Girard, président du syndicat des pompiers.

Parmi leurs revendications, les pompiers souhaitent de meilleures conditions travail-famille ainsi que des changements pour le statut des employés temporaires.

«Personnellement, ça fait 8 ans que je suis temporaire. Il m’en reste de 6 à 8. On parle de 14 ou 15 ans temporaires, ça n’a pas de bon sens», a imagé Simon Gravel, pompier.

«Je n’ai aucune heure garantie depuis maintenant 7 ans et demi. On est tannés, on est rendu en 2023, ce n’est plus comme ça qu’il faut que ça fonctionne», a décrit quant à lui Vincent Girard, également pompier.

«Eux-autres sont sur des statuts temporaires pendant de longues périodes, donc ça travaille ailleurs. Nous autres, on est obligés de reporter des congés, de ne pas en prendre, de prendre des maladies», a déploré un de leur collègue, qui a 27 ans d’expérience.

«Les dernières embauches qu'on a eues, selon les calculs qu’on a faits à plusieurs reprises, c'est 18 ans d'attente avant d'avoir un poste permanent», a dit le président du syndicat.La partie syndicale aimerait également que l’employeur démontre plus d’ouverture pour les quarts de travail de 24 heures.

«L’horaire 24 heures, c’est à peu près partout au Québec. La municipalité a une fermeture absolue là-dessus. Mais, il n’y en a pas de problème à Montréal, il n’y en a pas de problème à Laval, il n’y en a pas de problème à Sherbrooke», a soulevé Jean-Julien Mercier.

Quant au dossier du climat de travail, jugé toxique par les pompiers, le syndicat se désole du peu de changement. «C’est très difficile d'avoir des discussions là-dessus. On voit que la Ville mise beaucoup sur la négociation, mais ce n'est pas juste ça qui va régler le climat. Il y a vraiment une culture au niveau du service incendie qu'il faut qui change», a affirmé David Girard.

La ville dénonce la sortie publique

Via un communiqué, la Ville de Saguenay a réagi en milieu d’après-midi jeudi. Elle a déploré la sortie publique du syndicat. On y explique que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a pris la décision, le 20 juillet dernier, de transférer le dossier à un conseil de règlement des différends. Entretemps, les deux partis auraient consenti à poursuivre la médiation.

«Les discussions sont actuellement suspendues jusqu’à la fin du mois de novembre étant donné les vacances du porte-parole syndical. La Ville réaffirme cependant être disponible pour poursuivre la médiation tout le mois de novembre», a inscrit la Ville dans sa communication.

Elle prétend également que le porte-parole syndical aurait effectué des pressions, en lieux publics, auprès d’élus en dehors de la table de négociation. «Ce type de comportement est inacceptable et ne favorise pas un climat de médiation sain. La Ville réitère que les seules discussions entre les parties doivent se tenir exclusivement par leurs comités de négociation respectifs», peut-on lire.

L’employeur ajoute avoir déposé une proposition concernant l’organisation du travail et des statuts temporaires. «La Ville tient également à rectifier les propos erronés véhiculés par le syndicat, puisqu’une proposition bonifiée de réorganisation du travail concernant le statut des pompiers temporaires a notamment été déposée en médiation en mai dernier [...]. [Cette offre] aurait régularisé la situation de tous les employés temporaires du Service de sécurité incendie».

Elle termine en rappelant le syndicat à l’ordre : «Les attaques personnelles envers les individus doivent cesser immédiatement. Ces attaques nuisent à la médiation et sont inacceptables, peu importe le contexte.»