Les Québécois devront payer leurs carottes plus cher dès décembre

Le prix des carottes pourrait bondir de 75% en décembre prochain en raison de mauvaises récoltes, ce qui forcera le Québec à se tourner plus tôt cette année vers les légumes racines importés pour garnir les étals de nos supermarchés.

• À lire aussi: Hausse historique: 872 000 personnes ont recouru aux banques alimentaires chaque mois

• À lire aussi: Augmentation des coûts: un tiers des restaurants canadiens en déficit

• À lire aussi: Manger local pour moins cher, même l’hiver, au Québec

«Le produit local, qui est entre 15$ et 20$ les 50 livres de grosses carottes, risque de passer à 25$ ou 35$ lorsqu’il sera importé des États-Unis. Ça arrivera plus tôt qu’à la normale», observe Guy Milette, vice-président exécutif de Courchesne Larose, le plus gros importateur de l’est du pays.

«Faut que les consommateurs s’attendent à avoir une hausse de prix», prévient-il. Les deux livres à 5$ pourraient bientôt coûter 8,75$. Il s’agit d’une hausse de 75%.

Chaque année, le prix des carottes grimpe en flèche durant la saison froide parce que l’on doit les importer. Le hic, c’est que cette fois, on devra commencer à en faire venir d’ailleurs dès le mois de décembre plutôt qu’en février-mars, donc les prix vont monter plus tôt.

Pas juste les carottes qui risquent de coûter plus cher... Écoutez la discussion économique entre Michel Girard et Alexandre Dubé , disponible en balado ou en audiovisuel sur la plateforme audio QUB radio .

«Si on importe plus vite, on doit ajouter de 5000$ à 7000$ de transport par cargaison», ajoute le haut dirigeant de Courchesne Larose, Guy Milette.

«Ça a été désastreux»

Pour Charles Beaulieu, directeur des opérations des Légumes R&M inc., à Sherrington, en plein cœur du jardin de la MRC des Jardins-de-Napierville, l’été a été difficile.

«Les carottes, ça a été désastreux sur la Rive-Sud de Montréal. On a eu de mauvaises récoltes», observe-t-il.

«On en importe du Mexique, des États-Unis et d’Israël. Avec la guerre là-bas, on ne sait pas ce que ça va donner», s'interroge le cultivateur.

Pour Guy Milette, de Courchesne Larose, la proportion des carottes venant d’Israël (moins de 10%) ne devrait pas trop jouer sur les prix pour l'instant.

«J’ai parlé à deux producteurs de carottes d’Israël récemment. Ils m’ont dit que ça n’aura pas d’effet sur la disponibilité», mentionne-t-il.

Et en magasin?

Interrogée par Le Journal, la présidente de l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ), Catherine Lefebvre, a indiqué qu’il était trop tôt selon elle pour mesurer l’impact réel de la saison sur les prix des carottes.

«On ne sait pas combien de temps cela va se conserver en entrepôt. La qualité va-t-elle demeurer?», s’est-elle demandé, en ajoutant que la saison n’est pas terminée encore.

Qu’en est-il en magasin? D’après Jean-François Gagné Bérubé, expert en prix des aliments et chroniqueur au Journal, il est dur de savoir si l’on sent déjà l'effet en magasin, car il y a un bon délai avant que ces soubresauts anticipés se rendent aux consommateurs.

«On a deux offres intéressantes dans les six plus grands supermarchés cette semaine en circulaire. Elles commencent demain : un sac de carottes de trois livres à 1,99$ au Provigo et un de deux livres de carottes bios à 2,99$ au Super C», conclut-il.

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous communiquer à propos de cette histoire? Écrivez-nous à l'adresse ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.

À voir aussi: