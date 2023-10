Meg Ryan explique pourquoi elle a disparu du cinéma pendant huit ans

Meg Ryan a expliqué pourquoi elle s'était éloignée de Hollywood aussi longtemps.

• À lire aussi: Meg Ryan: de star à presque zéro... en cinq films

• À lire aussi: Meg Ryan a retrouvé son «vrai» visage dans la bande-annonce du film «What Happens Later»

« J'ai pris une pause géante parce que j'avais l'impression qu'il y avait tellement d'autres aspects de mon expérience en tant qu'être humain que je voulais développer », a déclaré la star de 61 ans au magazine People.

Meg Ryan fait là référence au fait d'être maman de ses deux enfants, Jack, 31 ans, que elle partage avec son ex-mari Dennis Quaid et Daisy, 19 ans, qu'elle a adoptée en 2006. Par ailleurs, elle n'a pas voulu laisser le cinéma dicter sa vie. « C'est bien de considérer cela comme un travail et non comme un style de vie. Et c'est une excellente façon de gérer les choses pour moi», a-t-elle ajouté.

Meg Ryan est connue pour avoir joué dans les comédies romantiques Nuits blanches à Seattle, Quand Harry rencontre Sally... ou encore Vous avez un message. L'actrice est sur le point de revenir sur grand écran huit ans après avoir joué et réalisé Ithaca en 2015.

What Happens Later, son nouveau long-métrage, raconte l'histoire de deux ex-amants, interprétés par elle-même et David Duchovny, qui sont obligés de passer la nuit dans un aéroport à la suite d'une tempête de neige. « Ça m'est venu pendant le confinement, a-t-elle expliqué. L'essentiel, ce sont ces deux personnes qui sont collées ensemble. J'adore cette idée que nous sommes coincés dans un espace, même si cela semble conflictuel, peut-être pour des raisons qui les guérissent. »

What Happens Later, que l'actrice a également co-écrit, sortira dans les salles américaines le 3 novembre.