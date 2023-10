Mexique: des habitants d'Acapulco désespérés devant un président les pieds dans la boue

«Acapulco s'est effondré»: au passage du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, forcé d'achever à pied dans la boue son voyage vers la légendaire station balnéaire dévastée par l'ouragan Otis, des habitants lui font part de leur désespoir.

• À lire aussi: L'ouragan Otis faiblit après avoir touché terre près d'Acapulco au Mexique

• À lire aussi: Acapulco isolé après le passage de l'ouragan Otis

Le chef de l'État a tenté de se rendre par la route mercredi après-midi à Acapulco, situé à environ 400 km de Mexico, pour évaluer les dégâts de l'ouragan qui a coupé du reste du pays cette ville de quelque 780 000 habitants. L'ampleur des dégâts reste inconnue en l'absence de communications.

Mais l'eau, les rochers éboulés et les arbres arrachés ont entravé son convoi. Il a essayé de continuer à bord d'une jeep militaire, mais la boue l'a stoppée et il a achevé à pied son chemin vers Acapulco.

En route, le président a pu dialoguer avec des habitants partis à la recherche de proches alors que tous les moyens de transports et de communications étaient coupés à Acapulco.

«Nous allons tenter d'ouvrir (les chemins) le plus vite possible», a déclaré aux journalistes Andrés Manuel López Obrador, accompagné à Acapulco des ministres de la Défense, de la Marine, de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L'ouragan de force 5 a touché terre mercredi peu après minuit heure locale (6 h GMT) avec des rafales de vent allant jusqu'à 315 km/h selon le gouvernement mexicain, avant de s'affaiblir comme prévu en progressant dans l'arrière-pays. Il s'était formé très rapidement en quelques heures au large de la côte Pacifique du Mexique.

Les témoignages des habitants montrent combien ils ont été affectés.

«On l'a ressenti très fortement», raconte à l'AFP Israël Perez, un boulanger âgé de 21 ans qui évoque «le vacarme de monstres déchaînés».

«On était en état de choc parce que nous ne pouvions pas sortir de la maison, beaucoup de gens cherchaient à se réfugier à cause de la forte crue des cours d'eau», ajoute-t-il.

«Effondré»

Eric Hernandez, 24 ans, regagne à pied son village voisin après avoir accompagné un parent dans une clinique d'Acapulco juste au moment de l'arrivée de l'ouragan.

«Nous avons pu voir comment il (l'ouragan) emportait les voitures, explique-t-il à l'AFP, les pieds dans la boue. «Le sol de la clinique bougeait», poursuit-il, «nous avons dû fermer les portes avec ce que nous trouvions».

En reprenant la route de son village, il a vu les appartements saccagés et des gens se battre pour récupérer des affaires. «Acapulco s'est effondré», dit-il.

«Nous allons tenter d'ouvrir (les chemins) le plus vite possible», a déclaré le président aux journalistes à Acapulco. Il était accompagné des ministres de la Défense, de la Marine, de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Mercredi, lors de sa conférence de presse matinale, M. López Obrador a annoncé n'avoir encore aucun détail sur le bilan de l'ouragan et des victimes éventuelles, les communications restant coupées avec Acapulco. «Nous n'avons pas encore d'information», a-t-il dit.

«Nous allons apporter des équipements», a-t-il dit. «L'armée apporte des machines, des équipements de communication et de transport et nous allons tenter de rouvrir l'autoroute (entre Mexico et Acapulco, NDLR) le plus vite possible.»