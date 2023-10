La décision du gouvernement provincial d’attendre à dimanche avant de soumettre sa quatrième offre au secteur public alors que les infirmières et les enseignants ont déjà prévu des journées de grève ne fait pas l’unanimité chez les panélistes de l’émission «Le Joute».

L’analyste politique Marc-André Leclerc estime que le gouvernement aurait dû présenter son offre plus tôt.

«La quatrième offre aurait pu être déposée avant les votes, ça fait combien de temps qu’on en parle? demande-t-il. C’est du mauvais théâtre d’été. Que va-t-il arriver dimanche? On peut déjà écrire le scénario.»

«Le dimanche l’offre va être déposée, ce ne sera pas assez et là tu ne veux pas annuler toute ta mobilisation, ajoute-t-il. Les syndiqués ont voté pour un vote de grève illimitée donc il faut absolument faire une grève le 8 et le 9. Donc il va avoir une grève le 8 et le 9, ensuite on va se reparler après ça. On va tester l’eau et voir ce qui va se passer. Mais c’est du mauvais théâtre d’été.»

Cet avis est partagé par l’ancienne députée du Parti québécois, Elsie Lefebvre.

«Je ne comprends pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour présenter cette quatrième offre, dit-elle. Ça fait un an qu’on est pris dans ce conflit-là. Ce sont des services essentiels. Comment se fait-il qu’on ne règle pas le problème?»

«Le mauvais théâtre d’été, c’est le gouvernement qui propose 9% aux employés de l’État sur 5 ans, continue-t-elle. C’est insultant pour les travailleurs qui sont déjà en dessous des conditions de la population. C’est parce que ce sont des emplois majoritairement féminins, donc on s’en fout!»

De son côté, l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, estime que la CAQ paraît moins organisée au niveau de ses relations publiques en comparaison avec son premier mandat au gouvernement.

«Ce n’est pas compliqué, avance-t-il. Ou bien ils ont été complètement à côté de la track, ou bien ils savent qu’il va y avoir un mur devant eux et ils sont déjà en train d’écrire leur loi spéciale.»

En plus des syndicats, les Villes également demandent de l’argent au gouvernement, ce qui pourrait lui rendre la tâche difficile selon M. Barrette.

«Je regarde et le gouvernement se retrouve avec 600 millions à avancer par point de pourcentage pour la fonction publique, les Villes qui veulent 2 milliards pour le transport en commun, les Villes qui veulent je ne sais plus combien de milliards pour l’environnement», affirme-t-il.

