Les déversements d’eaux usées ont augmenté de 57% en 2022 au Québec

Les municipalités du Québec ont effectué près de 57 % plus de déversements d’eaux usées en 2022 que l’année précédente.

• À lire aussi: Déversement à Trois-Rivières: des millions de litres d’eaux usées jetés quotidiennement dans le fleuve

• À lire aussi: Voie maritime: Des répercussions au port de Trois-Rivières attendues

C’est le constat de la Fondation Rivières dans son palmarès des déversements d’eaux usées en fonction de l’intensité des déversements par habitant.

Au total, 57 263 déversements ont été enregistrés pour 2022 contre 36 391 en 2021. Fait à noter, 2021 a été une année particulièrement sèche, ce qui a eu une incidence sur le nombre de rejets.

La Fondation Rivières souligne noter une faible amélioration entre 2017 et 2022 pour toutes les régions, à l’exception de Montréal et des Laurentides.

«Avec les changements climatiques, les précipitations extrêmes ajouteront de la pression sur les réseaux d’égouts, accentuant le phénomène des déversements», mentionne l’organisme par voie de communiqué.

TVA NOUVELLES

L’indice d’intensité des déversements par habitant, développer par l’organisme, prend en compte de la durée des déversements et de la taille de l’ouvrage qui déborde.

Fondation Rivières a pris en compte une durée de déversement de 24h cette année.

La Montérégie est la région administrative avec la plus grande intensité de déversements par habitant depuis 2017, jusqu’à six fois plus que Montréal.

Les municipalités dans les bassins versants du Richelieu, de Châteauguay et du fleuve sont les plus concernées.