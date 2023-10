Procès pour viols: Peter Nygard soutient ne jamais avoir rencontré les femmes qui l'accusent

L'ex-magnat de la mode finno-canadien Peter Nygard, jugé dans la métropole canadienne pour une série de viols, a assuré jeudi qu'il ne connaissait pas les femmes qui portent plainte contre lui.

• À lire aussi: L'ex-magnat de la mode Peter Nygard nie avoir eu un repaire sexuel aux Bahamas

• À lire aussi: Procès pour agressions sexuelles: Peter Nygard évoque des pertes de mémoire

• À lire aussi: Procès pour viols de l’ex-magnat de la mode Peter Nygard: un «monstre» qui piégeait ses victimes, dénonce une plaignante

Le fondateur de Nygard International, âgé de 82 ans, a plaidé non coupable des accusations d'agression sexuelle et de séquestration contre quatre femmes et une jeune fille de 16 ans à Toronto, entre 1988 et 2005.

Interrogé par son avocat Brian Greenspan, qui lui posait des questions très pointues - notamment à savoir s'il connaissait ou s'il avait déjà croisé ses accusatrices -, le millionnaire canadien a répondu sur un ton posé «non» à plusieurs reprises.

Au deuxième jour de son témoignage, Peter Nygard a démenti plusieurs allégations des plaignantes selon lesquelles il leur aurait envoyé des fleurs, flirté avec elles à bord d'un vol, proposé un emploi, ou encore, fait visiter ses somptueux bureaux de Toronto.

«Non, je n'ai pas fait cela. En toute honnêteté, ce n'était pas du tout mon habitude d'envoyer des fleurs à qui que ce soit», a déclaré l'accusé, dans l'une de ses rares réponses détaillées.

Le Finno-Canadien est accusé d'avoir utilisé son «pouvoir et son statut de riche créateur de mode pour attirer et agresser sexuellement des jeunes femmes».

Cinq femmes, dont une mineure au moment des faits reprochés, ont affirmé que Peter Nygard les avait invitées à visiter les bureaux canadiens de son entreprise en leur faisant miroiter des opportunités de mannequinat ou de design pour en réalité se retrouver «piégées» dans une chambre à coucher, où il les aurait agressé sexuellement.

Le principal intéressé a déclaré ne pas reconnaître ses accusatrices, ni sur les photos de la police ni lorsqu'elles ont été appelées à la barre des témoins ces dernières semaines.

Il a catégoriquement rejeté les accusations selon lesquelles il aurait séquestré l'une d'entre elles sur un lit et se serait battu avec une autre pour la dévêtir.

«Je n'aurais jamais commis un tel acte. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait», a-t-il insisté.

L'octogénaire a aussi nié avoir des «boîtes et des boîtes» de préservatifs dans le placard de la chambre privée de Toronto, tel que l'a affirmé une plaignante lors de son témoignage.

Peter Nygard fait face à d'autres accusations d'agressions sexuelles au Québec et au Manitoba, ainsi qu'une extradition vers les États-Unis, où il a été accusé de viol sur des dizaines de femmes et de filles, de racket et de trafic.

Son témoignage au procès de Toronto devrait reprendre vendredi.