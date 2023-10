Réforme de la santé: un lobby influent derrière la sortie des six ex-PM

La sortie des six ex-premiers ministres contre la réforme de la santé, mardi, a été pilotée par l’Institut de cardiologie de Montréal, qui entretient d’importants liens financiers avec la famille Desmarais.

Selon nos informations, la lettre ouverte publiée mercredi a été une initiative du président du conseil d’administration de l’Institut, Éric Bédard. Ce dernier est également associé directeur dans l’important cabinet d’avocats Fasken.

Les six anciens premiers ministres encore vivants y invitaient François Legault et Christian Dubé à reculer sur la réforme du système de santé, notamment afin de conserver l’indépendance des centres de recherche et des fondations.

Comme l’écrivait Le Journal en 2020, la riche famille Desmarais finance largement l’Institut de cardiologie. Mais les propriétaires de Power Corporation y possèdent également des intérêts financiers importants, comme le développement d’un médicament nommé dalcetrapib, développé à partir de recherches subventionnées effectuées par ses chercheurs.

Les liens sont d’ailleurs si étroits que le centre de recherche de l’Institut a été rebaptisé Centre de recherche Famille Desmarais.

M. Bédard et l’Institut de cardiologie n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires, mercredi.

Rencontres au sommet

Bien avant la publication de la lettre, le ministre de la Santé a fait l’objet de pressions importantes pour modifier sa réforme, qui vise à créer un employeur unique, l’agence Santé Québec.

M. Dubé a confié, mercredi, avoir rencontré Lucien Bouchard au cours des derniers mois, à la demande de François Legault. La veille, il affirmait avoir également discuté du sujet avec d’autres anciens premiers ministres.

Un représentant de Lucien Bouchard souligne que ce dernier n’était pas tenu de s’inscrire au Registre des lobbyistes puisqu’il s’agissait d’une démarche « bénévole ».

M. Bouchard était accompagné, dans sa démarche pour la publication de la lettre, par Jean Royer, son ancien conseiller informel du temps où il était premier ministre. Les deux hommes ont bien connu Éric Bédard à l’époque où il était chef de cabinet adjoint de Parizeau.

Puissants lobbys

En entrevue, l’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, confie avoir vécu des pressions similaires à l’époque de sa propre réforme. « Aujourd’hui, on assiste à l’exécution du pouvoir des lobbys », analyse-t-il.

D’une part, les établissements souhaitent conserver leur indépendance, plutôt que de se faire dicter des directives par Québec. Mais des individus ont également des intérêts pécuniaires, fait-il remarquer.

Pourtant, l’essentiel du financement de la recherche et de l’enseignement provient des fonds publics, poursuit-il. « Le maintien du statut juridique des conseils d’administration, c’est un moyen de résistance au changement. C’est un moyen de se soustraire à la reddition de comptes à laquelle tous les autres établissements vont être assujettis », dit Gaétan Barrette.

Québec ira de l’avant

Malgré les pressions, Québec n’entend pas plier davantage, après avoir présenté une série d’amendements, mardi, avant même que la lettre des ex-premiers ministres ne soit rendue publique.

« Je sais que les conseils d’administration, les gens d’affaires comme la famille Desmarais, ramassent beaucoup d’argent pour les fondations, pour la recherche. Puis ce côté-là, on ne veut pas toucher à ça », a assuré François Legault.

Il plaide toutefois pour une harmonisation des soins à travers le système de santé. Il donne l’exemple du rattrapage dans les chirurgies, à la suite de la pandémie.

« Ce n’est pas vrai que, en bout de ligne, c’est le conseil d’administration qui va décider, disons à l’Institut de cardiologie, qu’est-ce qu’on se donne comme priorité. Ça doit être réparti entre les différents hôpitaux », affirme le premier ministre.

DE GROS NOMS IMPLIQUÉS

Éric Bédard

Photo tirée du site fasken.ca

Président du C.A. de l’Institut de cardiologie de Montréal. Il a été chef de cabinet adjoint de Jacques Parizeau

Lucien Bouchard

Photo d'archives, Agence QMI

Ex-premier ministre et associé chez Davies Ward Phillips & Vineberg

Jean Royer

Photo d'archives, Agence QMI

Ex-chef de cabinet du premier ministre Jacques Parizeau.

La famille Desmarais, propriétaire de Power Corporation et importante donatrice à l’Institut de cardiologie de Montréal