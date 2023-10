Réplique d’André Pratte: le Canada «indéfendable» de Bock-Côté est une mauvaise caricature

À en croire Mathieu Bock-Côté, s’il se trouve peu de personnes ayant déclaré leur intérêt à diriger le Parti libéral du Québec, c’est parce que « le Canada est indéfendable, et les fédéralistes le savent. » « Qui osera brandir le drapeau du Canada et affirmer sans rire qu’il s’agit du plus beau pays au monde ? », demande le chroniqueur.

Personnellement, je n’aurais aucune gêne à brandir le drapeau du Canada et à faire une telle affirmation. Cette assertion a d’ailleurs été pour l’essentiel confirmée par le magazine américain U.S. News and World Report, qui classe le Canada deuxième (derrière la Suisse) parmi les pays les mieux perçus sur la planète. Sur l’échelle de l’Indice du développement humain de l’ONU, le Canada est 15e sur 191 pays.

En même temps que l’unifolié, j’agiterais, avec autant de fierté, le drapeau du Québec. En effet, les libéraux québécois sont des nationalistes qui ont à cœur, d’abord et avant tout, les intérêts du Québec. Et c’est parce que nous avons à cœur les intérêts du Québec que nous arrivons à la conclusion qu’il est de loin préférable pour notre province de faire partie de la fédération canadienne plutôt que de tenter sa chance comme un pays séparé.

Le Canada décrit par MBC est bien sûr indéfendable. Le problème, c’est que ce Canada n’existe que dans l’imagination du chroniqueur. Non, l’évolution du Canada ne condamne pas « le peuple québécois à la marginalité », si tant est que les Québécois jouent pleinement leur rôle au sein de la fédération.

Il est vrai que l’évolution démographique du Québec — faible taux de natalité, population vieillissante — est inquiétante, et que le poids politique du Québec pourrait pour cette raison diminuer. Mais l’affaiblissement démographique handicaperait aussi un Québec indépendant, notamment dans les éventuelles négociations pour une entente de souveraineté-association avec le Canada. De toute façon, le Québec a en main tous les outils pour faire croître sa population plus rapidement, en autant que nos gouvernants ne se laissent pas aveugler par une « capacité d’intégration » qui n’a jamais été rigoureusement définie.

Immigration massive ?

Suivant la mauvaise caricature esquissée par MBC, Ottawa « mise sur l’immigration massive » afin « d’assurer son emprise politique sur le Québec ». Cette accusation illustre une totale méconnaissance du Canada, dont les politiques migratoires n’ont absolument rien à voir avec le Québec. Le Canada veut plus d’immigrants d’abord et avant tout parce qu’on y voit, avec raison, une source de dynamisme et de prospérité.

De dire M. Bock-Côté, « le prochain Capitaine Canada sera un Bonhomme Sept Heures rabaissant les Québécois francophones en leur expliquant qu’ils ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes ». Tel n’est pas l’argument des fédéralistes. La question n’est pas de savoir si le Québec PEUT se séparer, mais s’il DOIT le faire. Bien sûr, un Québec indépendant serait viable ; mais serait-il aussi prospère et stable que le Québec d’aujourd’hui, qui profite des avantages économiques considérables conférés par la participation à un vaste marché intégré ?

Les critiques fédéralistes du récent « budget de l’an 1 » publié par le Parti québécois sont qualifiés de « pathétiques » par le chroniqueur. Franchement, je ne vois pas ce qu’il y a de pathétique à s’interroger sur la vision jovialiste des péquistes. Produire un « budget » supposément rigoureux en ignorant complètement la possibilité que la séparation engendre des incertitudes économiques, à court et à long terme, c’est manquer à la fois de sérieux et de franchise. Et ce n’est pas recourir à des « tactiques de peur » que de le dire ; il s’agit plutôt de réalisme.

Selon le leader intellectuel des indépendantistes québécois, enfin, le rôle de chef du Parti libéral du Québec « dégradera celui qui l’empruntera. On comprend qu’ils ne soient pas nombreux à candidater ». Pour ma part, je suis convaincu que d’ici au début de la course à la chefferie du PLQ dans 18 mois, il se trouvera plusieurs candidats de qualité qui seront à la fois fiers d’être Québécois et fiers d’être Canadiens, des sentiments que partagent la plupart des Québécois.

Et la personne qui remportera cette course aura toutes les raisons d’être fière de diriger la plus grande formation politique de notre histoire.

ANDRÉ PRATTE, Co-président du Comité sur la relance du Parti libéral du Québec.

RÉPONSE DE MATHIEU BOCK-CÔTÉ

André Pratte s’est donné une mission à la fois comique et herculéenne: il veut devenir l’intellectuel fédéraliste de référence au Québec, à la manière d’un Claude Ryan des années 2020. Chaque homme a droit à ses rêves et ambitions, mais ceux-là sont un peu étranges.

Pour cela, il multiplie les droits de réponse, il tweete, il écrit des rapports, avec chaque fois le même message: le PLQ serait un parti essentiel, au service du Canada, et nationaliste québécois, tout à la fois. Qu’il soit au service du Canada ne fait pas de doute: c’est un parti fédéraliste servile et inconditionnel, qui n’a aucun seuil de rupture avec un fédéralisme qu’il sacralise et absolutise.

Sa prétention à être nationaliste relève toutefois de la blague, comme en témoigne sa soumission au dogme de l’immigration massive, qu’il justifie en affirmant que le Québec peut faire croire sa population dans la fédération et y assurer son poids politique en augmentant les seuils démesurément.

Je le cite: « de toute façon, le Québec a en main tous les outils pour faire croître sa population plus rapidement, en autant que nos gouvernants ne se laissent pas aveugler par une “capacité d’intégration” qui n’a jamais été rigoureusement définie ». La capacité d’intégration serait donc un mythe. La belle affaire. Maquillons la réalité, à défaut de pouvoir la changer. Et à défaut d’être capables d’intégrer, abolissons le souci de l’intégration. C’est la même logique qui pousse les fédéralistes à la Pratte à manipuler les statistiques grossièrement pour nous faire croire que la situation du français est rassurante au Québec.

En un mot, pour demeurer fédéraliste, aujourd’hui, au Québec, il faut basculer dans un monde fabulé, halluciné, où le réel est congédié.

J’avoue, bien honnêtement, ne pas pouvoir prendre au sérieux un homme qui en est arrivé là. Et de fait, je ne prends plus André Pratte au sérieux.