Qui est Robert Card le suspect des tueries?

Robert Card, un réserviste de l'armée de l'armée américaine de 40 ans, est suspecté d'être l'auteur des tirs ayant fait 18 morts dans le nord-est des États-Unis.

La tuerie, l'une des pires de ces dernières années dans le pays, a eu lieu dans un salon de quilles et un bar de Lewiston, deuxième plus grande ville du Maine.

La police a diffusé des photos montrant un homme, vêtu d'un haut marron et d'un pantalon bleu foncé, armé d'un fusil de type semi-automatique.

Toujours en fuite, il est activement recherché par les forces de l'ordre, qui l'ont qualifié d'«armé et dangereux» et ont demandé à la population, confinée, de ne pas l'approcher.

Selon des informations communiquées à l'AFP par l'armée américaine, Robert Card est un sergent de réserve, qui s'est engagé en 2002 et ne compte «aucun déploiement» dans une zone de combat.

Un résident de l'État du Maine, où a eu lieu la tuerie, a déclaré à la chaîne NBC avoir grandi près de Robert Card et sa famille, décrits comme des «fanatiques d'armes à feu».

Ils sont «largement associés aux milices d'extrême droite», a affirmé ce résident, Liam Kent. «On sait dans la ville qu'il faut rester loin d'eux, si vous les voyez, vous faites demi-tour et vous vous éloignez.»

Selon ABC News, Robert Card a passé deux semaines dans un établissement psychiatrique plus tôt cette année, après avoir menacé de tirer sur une base militaire.

Un document communiqué aux forces de l'ordre, cité par plusieurs médias, affirme que Robert Card aurait «récemment fait état de problèmes de santé mentale, qui incluent avoir entendu des voix, et des menaces visant la base de la Garde nationale» à Saco, dans le Maine.

Selon l'armée américaine, la fonction de Robert Card en tant que réserviste est «spécialiste en approvisionnement de carburant».

Cela implique, selon le site de recrutement de l'armée américaine, de «superviser et gérer la réception, le stockage et l'envoi» de carburant, et sa distribution aux véhicules ou avions.

Les tueries sont régulières aux États-Unis, qui paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire.

Hors suicides, plus de 15 000 personnes sont mortes dans des violences par armes à feu depuis le début de l'année aux États-Unis, et l'attaque de mercredi est la plus meurtrière enregistrée sur la période, selon l'association Gun Violence Archive (GVA).