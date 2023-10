Coumba Ba, qui habite Lewiston dans le Maine, petite ville habituellement paisible, voit son quotidien chamboulé comme celui de dizaine de milliers d’Américains ce matin en raison du carnage survenu dans un restaurant et un salon de quilles où au moins 16 personnes ont perdu la vie.

Le suspect Robert Card, 40 ans, un réserviste de l’armée, est toujours en fuite et sa traque se poursuit.

Mme Ba est enfermée chez elle avec sa famille. Les autorités ont demandé aux citoyens de rester à la maison et de verrouiller leurs portes.

«C’est comme une ville morte. Il n’y a aucun bruit, aucune voiture. Tout le monde est confiné, on vit un peu dans le stress», fait savoir Coumba Ba. «Les écoles sont fermées, personne ne doit sortir», ajoute-t-elle.

Mme Ba a appris qu’un tireur actif avait ouvert le feu dans sa ville par le biais d’une alerte qu’elle a reçue sur son téléphone. Elle n’a pas été témoin de quoi que ce soit, mais s’est mise à entendre les hélicoptères et les voitures de police non loin de chez elle. «C’était un remue-ménage.» Elle considère cependant que les policiers font du bon travail.

«Ici, c’est une toute petite ville avec des personnes magnifiques. On est un peu surpris. La population est ouverte et gentille. On est aussi un peu dans la peur aussi. Tout le monde est un peu paniqué», laisse tomber Coumba Ba.

