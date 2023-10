Tuerie de Lewiston: elle perd la vie en tentant d’appeler le 911

Une mère de famille a perdu la vie lors de la fusillade au salon de quilles Just-In-Time Recreation de Lewiston alors qu’elle tentait d’appeler le 911 pour alerter les autorités.

Tricia Asselin, une employée du salon de quilles âgée de 53 ans, profitait d’une soirée de congé pour jouer aux quilles avec sa sœur Bobbi-Lynn Nichols lorsque la tuerie a débuté.

«C’était vraiment traumatisant. [...] Nous avons entendu un gros bang. [...] Je n’étais pas sûre de ce que c’était jusqu’à ce que j’entende un autre tir», a raconté Mme Nichols à CNN.

Lorsque les tirs ont commencé à retentir, Tricia se trouvait sur l’une des allées, à quelques mètres de sa sœur.

«Je ne pouvais plus la voir. Tout le monde courait et je me suis retrouvée prise dans les gens qui se bousculaient en se sauvant», s’est remémoré Bobbi-Lynn.

La femme a raconté avoir couru à l’extérieur aussi loin qu’elle a pu, jusqu’à atteindre une ligne d’arbres et une clôture où elle s’est cachée en attendant l’arrivée de la police.

Il lui a fallu attendre deux heures après l’arrivée des forces de l’ordre pour enfin connaître le sort de Tricia.

«Ma sœur a appelé le 911 pour tenter de sauver tout le monde. Elle a perdu la vie à cause de ça. C’était une excellente personne. Ma sœur était une héroïne qui aimait tout le monde», a-t-elle confié en pleurs.

Bobbi-Lynn a vanté la générosité de sa sœur, qui organisait des campagnes de financement pour diverses causes, bien qu’elle cumulait trois emplois. Elle laisse dans le deuil un fils de 25 ans.