TVA: un documentaire pour célébrer les 40 ans de carrière de Bruno Pelletier

La voix forte et chaude de Bruno Pelletier accompagne les Québécois depuis 40 ans, en plus de rayonner partout dans la francophonie.

Pour célébrer les quatre décennies de musique de celui qui a collectionné les Félix – dont trois fois le prix de l’interprète masculin de l’année –, TVA diffusera le 7 décembre prochain le documentaire Bruno Pelletier – il est venu le temps..., lequel retracera les moments forts de la carrière de l’auteur-compositeur-interprète originaire de l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec.

Aujourd’hui âgé de 61 ans, Bruno Pelletier a brillé grâce à ses albums – son premier remonte à 1992 –, mais aussi dans les comédies musicales La légende de Jimmy, Notre Dame de Paris, Starmania et, plus récemment, Al Capone, le spectacle musical.

La musique sera bien entendu au cœur du documentaire, lequel regorgera d’images d’archives – dont plusieurs fournies par le principal intéressé –, nous ramenant le Bruno Pelletier à la longue chevelure de ses jeunes années.

L’équipe a aussi suivi l’artiste dans son quotidien, au lancement de son livre Bruno Pelletier: il est venu le temps... et lors de son retour sous les projecteurs dans Notre Dame de Paris.

Le tout est agrémenté de commentaires de Bruno Pelletier ainsi que de la participation, entre autres, de Daniel Lavoie, Luc Plamondon et Richard Séguin. Ses proches n’ont pas été oubliés, dont sa sœur Dominique.

Ce rendez-vous de 60 minutes, produit par Tangerine Image, en collaboration avec Québecor Contenu, est réalisé par Sonia Routhier, Guy Tourville et François Tourville. Il sera présenté le jeudi 7 décembre prochain, à 21h, à TVA.

Soulignons par ailleurs que Bruno Pelletier sera l’invité de France Beaudoin à En direct de l’univers, ce samedi 28 octobre, à 19h, sur ICI Télé.

Bruno Pelletier sur scène

Quant à la scène, elle est toujours chère à Bruno Pelletier, qui vient de recevoir le prix Luc-Plamondon de la Fondation SPACQ.

Des représentations figurent à son horaire en novembre et en décembre, à Montréal et à Québec, pour son spectacle Bruno Pelletier – concert de Noël 20e anniversaire. On retrouve également plusieurs dates pour l’hiver et le printemps 2024 partout en province pour son spectacle Miserere 25e anniversaire. Toute l’information est disponible en ligne.