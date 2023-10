«Que ça arrive chez nous, ça devient personnel»: un Franco-Américain aux origines québécoises qui habite à Lewiston attristé par la tuerie

Un Franco-Américain aux origines québécoises est attristé par les violentes fusillades de mercredi qui ont chamboulé la sérénité de sa communauté paisible, à Lewiston, dans le Maine.

« C’est dévastateur, ce qui se passe. On est une petite communauté de moins de 40 000 personnes et on en a perdu 18 », a lancé Bernard Fortier.

Lui-même est touché par le drame. Il jouait au hockey avec une des victimes.

Une autre des personnes décédées est le neveu d’un de ses amis.

Il s’agit du pire drame humain à survenir dans le Maine, considéré comme l’État le plus sécuritaire des États-Unis.

« La violence est rare chez nous, ce qui est arrivé est inattendu », a-t-il dit.

Comme d’autres résidents de Lewiston, il connaît très bien le salon de quilles et le bar où un tireur a ouvert le feu hier.

« Que ça arrive chez nous, ça devient personnel. Je ne souhaite à personne de vivre une telle tragédie », a-t-il ajouté, dans un français impeccable.

Double citoyenneté

M. Fortier est né aux États-Unis, d’une mère québécoise et d’un père dont les parents étaient aussi québécois. Il a d’ailleurs obtenu sa double citoyenneté il y a trois ans.

« Je suis encore proche du Québec, j’ai des amis au Québec et mon fils, qui va se marier aux États-Unis, va aussi organiser une cérémonie sur l’île d’Orléans », a raconté celui qui vient de prendre sa retraite de l’enseignement du latin à l’école secondaire de Lewiston.

Plusieurs autres résidents de sa ville ont des origines québécoises, mais contrairement à lui, peu parlent le français, a-t-il expliqué.