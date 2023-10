VIDÉO | Des gens paniqués courent hors du salon de quilles de Lewiston

Une vidéo partagée par de nombreux médias d’information aux États-Unis permet de comprendre la panique qui s’est emparée des citoyens de Lewiston, où un tireur toujours recherché, a tué au moins 16 personnes.

Sur les images, il est possible de voir les citoyens courir hors du «Just-In-Time Recreation center», dont des enfants. Le centre comprend un restaurant, un bar et des allées de quilles.

Les images montrent aussi l’évacuation de dizaines de personnes, quelques minutes après les faits, et une voiture de police sur place.

Le «Just-In-Time Recreation center» en arrière plan | Getty Images via AFP

La nouvelle de la fusillade qui a éclaté à cet endroit est très dure à avaler pour Camden Martin, qui connaît très bien l’endroit familial, où il a passé une grande partie de son enfance.

L’endroit, un lieu de fête et de réjouissance, est très populaire dans la ville de près de 36 000 âmes.

«Quand j’étais jeune garçon, c’est là où toujours on avait les fêtes avec les amis, là où on passait ces moments-là. De voir la photo du tireur à l’entrée du bowling... j’ai tout de suite reconnu, je suis passée par là maintes et maintes fois», explique l’homme qui est enseignant dans la municipalité.

L'entrée du salon de quilles de Lewiston et le suspect | AFP

Jeudi matin, le suspect n’a toujours pas été neutralisé, mais tous les citoyens sont en constante communication afin de savoir qui des leurs a été tué ou blessé.

«Depuis hier soir, on vit des moments très éprouvants. Tout le monde essaie de joindre tout le monde pour savoir si tout le monde est correct. Là aujourd’hui, l’école où je suis enseignant, est fermée», explique l’homme qui s’exprime à LCN. «On est vraiment abasourdis.»

L'entrée du salon de quilles de Lewiston et le suspect | AFP

Le suspect, Robert Card, 40 ans | MEGA/WENN

Des amis de famille sont décédés, confirme l’homme.

Le suspect inconnu

Fait surprenant, M. Martin a constaté dans les échanges sur les réseaux sociaux que personne ne semble connaître le suspect dans leur ville.

«On se connait pas mal tous, et on a jamais entendu parler», ajoute-t-il.

«Ici c’est très paisible, très calme. Je n’arrive pas à trouver les bons mots pour exprimer ce que je ressens, conclut l’homme toujours confiné au moment de l’entrevue.

