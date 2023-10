«C'est stressant»: plusieurs Québécois inquiets pour leurs proches coincés à Acapulco

Plusieurs personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont adopté le Mexique, plus particulièrement la ville d'Acapulco pour y séjourner plusieurs mois par année. Leurs plans ont changé mercredi, alors que l'ouragan Otis dévastait une grande partie de la célèbre station balnéaire.

• À lire aussi: Pourquoi l'ouragan Otis s'est-il formé aussi rapidement?

• À lire aussi: Acapulco dévastée par l'ouragan Otis: «C'est un chaos total. C'est indescriptible»

• À lire aussi: Ouragan à Acapulco: mise en place d'un pont aérien pour évacuer les touristes

Le bilan fait état de 27 morts et au moins quatre disparus. Plusieurs Québécois sont toujours coincés là-bas et l’inquiétude est palpable.

Richard Poirier, un citoyen du Lac-Kénogami, au Saguenay, devait s’envoler vers Acapulco le 27 décembre prochain. Évidemment, ses plans ont changé. Depuis plusieurs années, il a l’habitude de s’y rendre chaque année pour y passer près de quatre mois. Le condo qu’il loue habituellement a été complètement dévasté par l’ouragan Otis.

Les ravages sont hallucinants et la majorité de la population d’Acapulco n’a plus d’électricité ni d’internet. Les communications sont difficiles. C’est une source d’inquiétude pour M. Poirier qui est sans nouvelle de ses proches qui sont coincés là-bas.

«J’attends encore des nouvelles de personnes là-bas qui sont proches de nous. Je ne suis pas capable de les joindre, c’est stressant parce que c’est vraiment de bons amis. On demeure à un endroit qui s’appelle le condo La Palapa. C’est des appartements 30 étages, il y a 15 condos par étage, mais c’est complètement détruit. On connaît un couple qui loue notre appartement qui dit n’avoir jamais eu aussi peur de sa vie. On a parlé avec un médecin qui demeure là-bas qui dit que c’est complètement catastrophique, c’est un désastre», a-t-il dit.

Des pertes majeures

De nombreux Québécois s'inquiètent aussi pour leur résidence là-bas. Une dame de Saint-Ambroise qui possède des installations sur un terrain de camping a confié à TVA Nouvelles que sa roulotte a été entièrement ravagée par l’ouragan, une perte qu’elle estime à environ 50 000 $.

Lucien Dufour avait donné un dépôt d’environ 1500 $ à une Mexicaine lors de son dernier passage à Acapulco pour réserver sa place en 2024. Il ne sait pas s’il reverra la couleur de son argent.

«On a essayé de la recontacter, mais c’est difficile, il n’y a pas d’internet. C’est probablement un don qu’on a fait si on ne le retrouve pas. Il y a 80 % des hôtels dans la baie d’Acapulco qu’il faut vraiment s’informer pour savoir s’ils sont ouverts. Les chemins sont dévastés, même l’aéroport est très endommagé. Il y a des gens qui vont perdre énormément. Nous à côté, on ne perd rien», a-t-il constaté.

Les dommages sont sans précédent pour la ville d’Acapulco qui devra prendre des années avant de pouvoir se relever de cette tragédie.