De plus en plus de familles peinent à équiper leurs enfants pour l'hiver

L'hiver approche à grands pas et le magasinage d'équipement hivernal est commencé pour de nombreuses familles.

Avec la hausse du coût de la vie, vêtir ses enfants pour jouer dehors est une source d'anxiété pour certains parents. Nombreux sont ceux et celles qui tentent de trouver des alternatives pour économiser cet hiver.

«C'est certain qu'on va se tourner vers les rabais ou les items usagés», a admis une jeune femme rencontrée par TVA Nouvelles.

«On risque d'acheter un nouveau manteau pour le plus vieux et donner son ancien au plus jeune [...]. On n’a plus le choix», a ajouté un père accompagné de ses deux enfants.

Combien coûte un habit de neige moyen ?

Afin d'avoir une idée concrète de la réalité de plusieurs parents, nous avons participé à l'exercice d'une session de magasinage pour équiper un jeune entre 9 et 12 ans. Une tuque à 17,99 $, des mitaines à 29,99 $, une paire de bottes à 84,99 $, une paire de pantalons de neige à 134,99 $ et un manteau d'hiver à 179,99 $. La somme totale; 549,51 $ pour habiller un enfant pour l'hiver.

Une alternative pour les familles

Pour les familles dans le besoin, la campagne de dons d'habits de neige menée par la Fondation Christian Vachon atteint un triste record cette année, avec 465 habits qui ont été distribués dans différentes écoles partenaires en Estrie.

Depuis la pandémie, la fondation fait face à un casse-tête de plus en plus complexe. «On voit vraiment que la demande est grandissante [...]. On ouvre nos formulaires en ligne au compte-gouttes parce que sinon, on n’y arrive plus. En une semaine seulement, on a reçu près de 375 demandes, c'est complètement fou», a affirmé le président de la Fondation Christian Vachon, Christian Vachon.

Même si la neige n'est pas encore arrivée, plusieurs familles s'inquiètent à savoir s'ils seront capables de joindre les deux bouts pour l'hiver, plus coûteux cette année.