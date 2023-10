Des implants mammaires «avec un risque de 1/400: non merci!»

La docteure Isabelle Gaston a récemment fait retirer ses implants mammaires de type macro-texturé puisque les risques liés au développement d’un cancer étaient trop importants selon elle. Une décision judicieuse appuie un chirurgien plastique en entrevue sur les ondes de LCN.

«Si c’est quelqu’un dans ma famille qui avait des implants avec un risque de 1 sur 400, [je dirais] "non merci"», affirme le docteur en chirurgie plastique, Stephen Nicolaidis.

Le 31 décembre 2022, Santé Canada estimait que le risque de cancer chez les patientes ayant reçu des implants mammaires macro-texturés était de 1 sur 1475, un phénomène considéré rare par l’organisme gouvernemental.

«Moi je pense que le chiffre est plutôt 1 sur 400», rétorque le chirurgien après avoir hoché la tête en guise de désaccord avec les considérations de Santé Canada.

Le docteur tient cependant à relativiser ses propos et à informer sur les symptômes de ce cancer qui affecte un type de globules blancs, les lymphocytes.

«Les recommandations canadiennes et américaines restent de simplement surveiller pour les signes du lymphome, c’est-à-dire une collection de liquide ou un masque qui se forme», explique-t-il.

Malheureusement, il indique que certaines femmes ont développé le cancer sans les signes précurseurs et il comprend très bien que celles qui ont ce type d’implants insistent pour se les faire retirer.

«Je ne peux pas regarder une de mes patientes dans les yeux qui a des implants mammaires macro-texturés et lui dire: "on va juste surveiller", ajoute-t-il, je comprends si la femme me dit: "moi je ne suis pas confortable avec ça".»

