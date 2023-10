Soirée infernale: deux inconnus lui injectent une substance dans une boite de nuit

Une enseignante a souffert de vomissements violents et a découvert de nombreuses ecchymoses sur son corps après avoir reçu une injection dans un club.

Chrissy Childerley, 31 ans, s'est rendue dans la populaire boite de nuit Vinyl, qui se trouve à Cambridge, au Royaume-Uni.

«Deux hommes se sont approchés de moi. L'un d'eux a commencé à me parler, tandis que l'autre s'est approché de moi et m'a dit : ''Désolé, désolé''. J'ai pensé qu'il était simplement ivre. Ils ont été autoritaires avec moi avant de partir, me disant ''Tu dois rester ici''. Mon compagnon est sorti des toilettes, puis ils ont disparu.»

Mme Childerley n'a aucune idée de ce qui lui serait arrivé si son partenaire n'était arrivé à cet exact instant, puisqu'à partir de sa rencontre avec les deux hommes, ses souvenirs sont flous.

Chrissy n’a ainsi aucun souvenir des événements ayant suivi son retour chez elle avec son conjoint.

Photo tirée de Facebook | Chrissy Childerley

Elle pense que l'un des hommes lui a fait une injection lorsqu'il l’a heurtée, l’accident n’étant qu’un prétexte. Les demandes autoritaires des deux hommes ne sont ainsi plus aussi énigmatiques, pointe la victime.

En l’obligeant à rester assise à sa table de la boite de nuit, ils attendaient que la substance qu’ils venaient de lui injecter fasse effet, pense Chrissy.

«Le lendemain, quand je me suis réveillée, ma vision était floue et je vomissais une substance noire. J'étais malade toutes les 45 minutes et je ne faisais que passer d'un sommeil à l'autre», a-t-elle expliqué au Daily Mail.

Plus tard, elle a découvert «les ecchymoses les plus horribles» qu’elle ait jamais vues sur sa jambe, puis une marque de piqûre sur sa peau.

Elle dit avoir été en état de choc pendant deux jours.

Lorsqu’elle est allée voir la police, il était trop tard pour procéder à des analyses d’urine et de sang.

Chrissy dit qu'elle a peur pour les autres jeunes qui sortent et qu'elle ne sait toujours pas ce qu'on lui a injecté.

La police du Cambridgeshire a déclaré: «Une enquête a été lancée et des investigations ont été menées, mais il n'y avait pas assez de preuves pour étayer une affaire. L'affaire a donc été classée dans l'attente d'autres informations.»