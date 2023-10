Entraves à Montréal: encore plusieurs fermetures à prévoir cette fin de semaine

Une fois de plus, les automobilistes qui devront se déplacer cette fin de semaine dans la région de Montréal devront composer avec plusieurs fermetures de route, dont une sur le pont Honoré-Mercier.

Le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) a donc recommandé de planifier tout déplacement du 27 au 30 octobre.

Voici les principales fermetures signalées pour cette période dans la métropole québécoise:

PONT HONORÉ- MERCIER

Samedi et dimanche, de 5 h à 21 h

Fermeture complète du pont en direction de Montréal et contresens (1 voie par direction) en direction de la Rive-Sud (R-138 ouest, pont amont)

L’entrée en provenance de la rue Airlie demeure toutefois ouverte.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A-20 est (vers le centre-ville)

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue, demi-tour aux feux de circulation et boulevard Montréal-Toronto.

Risque de congestion dans l’axe du pont Mercier et de l’échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

À PRÉVOIR: du lundi 30 octobre à 5 h au vendredi 1er décembre à 23 h 59, en tout temps, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A 20 est (vers le centre-ville).

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la R-138 en direction est, entre la rue Clément et l’échangeur

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint-Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

Fermeture par défaut : à compter de 22 h 30, l’entrée de la rue Clément.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30 (Boucherville)

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Boucherville, fermeture complète de la voie de desserte de l’A-20 en direction est, au niveau de l’échangeur.

Détour : via la bretelle pour A-30 ouest et demi-tour à la sortie 80 (boulevard De Montarville / montée Montarville).

Fermeture par défaut : la bretelle pour A-30 est. Voir détour principal.