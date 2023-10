Gaza: «beaucoup plus vont bientôt mourir» à cause du siège imposé par Israël

«Beaucoup plus (de gens) vont bientôt mourir» à cause du siège total imposé à la bande de Gaza par Israël, a prévenu vendredi le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), lançant un appel à l'acheminement «significatif et continu» d'aide humanitaire.

• À lire aussi: «Où qu'on aille, on mourra»: des évacués de Gaza retournent dans le nord

• À lire aussi: Bombardements israéliens: «aucun endroit n'est sûr à Gaza»

«Au moment où nous parlons, des gens à Gaza meurent, ils ne meurent pas seulement à cause des bombes et des frappes, beaucoup plus vont bientôt mourir des conséquences du siège imposé» au petit territoire depuis le 7 octobre, a déclaré Philippe Lazzarini lors d'un point de presse à Jérusalem.

«Les services de base s'effondrent, les réserves de médicaments, de nourriture et d'eau s'épuisent, les égouts commencent à déborder dans les rues de Gaza», a décrit le responsable humanitaire.

Les convois d'aide entrés dans le territoire palestinien depuis le 21 octobre, sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de la population, a dit le responsable.

«Le système actuel est voué à l'échec. Ce dont nous avons besoin c'est d'une aide significative et continue, nous avons besoin d'un cessez-le feu humanitaire pour que cette aide puisse atteindre ceux qui en ont besoin», a-t-il réclamé.

«Les boulangeries, les stations de traitement de l'eau, les appareils d'assistance respiratoire: il faut du carburant pour faire fonctionner tout ceci», a poursuivi M. Lazzarini.

«En ce qui concerne l'UNRWA, on a du carburant pour aujourd'hui«, vendredi, a-t-il ajouté. L'agence, qui a «limité radicalement» sa consommation, a besoin de 160 000 litres par jour pour son activité, a-t-il ajouté.

Israël s'oppose à l'entrée de carburant parmi l'aide humanitaire envoyée dans le territoire, et mis en garde contre sa captation par le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza.

«Je vais être clair: nous avons des mécanismes de suivi robustes. L'UNRWA ne laisse pas et ne laissera pas l'aide humanitaire être détournée», a-t-il insisté.