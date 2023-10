Grève sur la Voie maritime du Saint-Laurent: syndicat et employeur en médiation

La grève sur la Voie maritime pourrait connaître un dénouement après la médiation prévue vendredi à Toronto, après que les premiers ministres du Québec et de l’Ontario ont hâté les parties à conclure une entente pour mettre fin au coûteux conflit entre le syndicat et l’employeur.

Le retour à la table de négociation pourrait donc mettre fin au conflit qui paralyse le transport de marchandises depuis cinq jours, en raison essentiellement des offres patronales en matière salariale rejetées par le syndicat pancanadien Unifor, dont la section québécoise est affiliée à la FTQ.

D’une voix commune, le premier ministre québécois, François Legault, et son homologue ontarien, Doug Ford, avaient pressé jeudi les deux parties à trouver une entente pour mettre fin au conflit qui, en quelques jours à peine, aurait déjà coûté des centaines de millions de dollars aux économies de l’Ontario, du Québec, du Canada et des États-Unis, selon un communiqué de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

«Personne n’a intérêt à ce que cette grève s’éternise», a déclaré par écrit Terence Bowles, président-directeur général de la Corporation, qui s’engage à conclure un accord équitable avec les travailleurs.

«Nos travailleurs sont très bien rémunérés et, en fait, depuis plus de vingt ans, les salaires ont plus que suivi l’inflation», a argumenté M. Bowles, précisant que, malgré l’inflation, «nous sommes toujours en avance de 9% sur l’indice des prix à la consommation».

Jeudi, François Legault et Doug Ford ont demandé à Ottawa «d’agir immédiatement pour protéger nos chaînes d’approvisionnement» et garantir la circulation des biens essentiels à la frontière canado-américaine.