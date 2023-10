Guerre au Yémen: Bahreïn annonce la mort d'un 5e soldat

Le royaume de Bahreïn, engagé aux côtés de Ryad dans la guerre au Yémen, a annoncé tard jeudi la mort d'un cinquième soldat de son contingent stationné dans le sud de l'Arabie saoudite.

Bahreïn est membre d'une coalition militaire dirigée depuis 2015 par l'Arabie saoudite qui appuie le gouvernement yéménite contre les rebelles Houthis, soutenus eux par l'Iran.

Le soldat bahreini, qui a succombé à ses blessures, avait été touché lors d'une attaque à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, attribuée aux rebelles Houthis mais qui n'a pas été revendiquée par ces derniers.

Il a été inhumé tard jeudi dans un cimetière de Manama en présence d'officiers supérieurs des forces armées de Bahreïn après une cérémonie pendant laquelle on lui a «rendu les honneurs», a rapporté l'agence officielle BNA.

L'attaque, annoncée le 25 septembre, avait tué deux soldats et fait plusieurs blessés, dont l'un est décédé deux jours plus tard et l'autre fin septembre, selon les autorités de Bahreïn.

Ces derniers mois, l'Arabie saoudite, qui cherche à se sortir du conflit, mène des pourparlers de paix avec les rebelles, dans un contexte d'apaisement des relations entre Ryad et Téhéran, les deux puissances régionales rivales du Moyen-Orient.

La guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés selon l'ONU, et plus des trois quarts de la population dépendent d'une aide internationale qui ne cesse de diminuer.