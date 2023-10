Hausse des frais de scolarité: le chef de l'opposition officielle soutient l'Université Bishop's

La communauté de l'Université Bishop's a reçu un appui important vendredi matin. Le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Marc Tanguay, s'est déplacé sur le campus de Lennoxville pour réclamer à nouveau l'abolition complète de la hausse des frais de scolarité pour les étudiants hors Québec, qu’il qualifie de catastrophique pour Bishop’s et néfaste pour toutes les autres universités de la province.

Flanqué de sa porte-parole en matière d’Enseignement supérieure, Marwah Rizqy, Marc Tanguay est venu soutenir la direction et les étudiants de l’Université Bishop’s dans leur combat qui vise à faire annuler la hausse des frais de scolarité prévue dès l’an prochain pour les étudiants hors Québec.

«Le gouvernement doit purement et simplement reculer, a-t-il répété. Le gouvernement n’a pas été capable de démontrer le bienfondé de sa politique.»

La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, est diplômée de l’Université de Sherbrooke. «Quand j’étais étudiante, on traversait à Bishop’s et les étudiants de Bishop’s venaient à l’Université de Sherbrooke, il y a une collégialité. Alors c’est toute la communauté Sherbrookoise qui est affectée par cette annonce», a-t-elle déplorée.

Les frais de scolarité imposés annuellement aux étudiants canadiens qui proviennent de l’extérieur du Québec passeront de 8992 $ à près de 17 000 $, ce qui affectera directement la capacité d’attraction des universités québécoises, dénoncent les libéraux.

«Pour nous, c’est vraiment essentiel que l’ensemble des partis politiques réagissent à ces mesures-là, a indiqué le principal de l’Université Bishop’s, Sébastien Lebel-Grenier. Les mesures, telles quelles ont été annoncées, ne peuvent pas être appliquées à Bishop’s parce que ça va détruire l’Université, mais elles sont également néfastes pour l’ensemble des universités.»

«De voir l’opposition officielle ici avec nous, c’est vraiment quelque chose, a souligné la présidente de l’association étudiante de Bishop’s, Sophia Stacey. C’est impératif que le gouvernement reconnaisse que les mesures proposées sont vraiment en défaveur du futur de l’Université Bishop’s et on demande qu’il recule.»

Environ 200 étudiants de Lennoxville participeront lundi à une manifestation à Montréal, en compagnie de centaines d’autres jeunes de différentes universités québécoises, pour tenter de convaincre François Legault et Pascale Déry de faire marche arrière.

«En doublant les frais de scolarité pour ces étudiants-là, ça nuit à l’accessibilité aux études des personnes canadiennes qui veulent venir étudier au Québec et s’enraciner dans notre province québécoise», a déploré la présidente de l’Union étudiante du Québec, Catherine Bibeau-Laurin, qui était elle aussi sur place à Sherbrooke vendredi.

Rappelons que le gouvernement de la CAQ a reconnu la semaine dernière le statut particulier de Bishop’s, seule université anglophone à l’extérieur de Montréal, et a promis de trouver une solution pour aider l’Université. «Ça avance. On est à regarder différents scénarios et j’ai bon espoir que, d’ici quelques jours, on va avoir une annonce pour Bishop’s», a dit vendredi la députée de Saint-François, Geneviève Hébert.