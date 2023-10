Influent prêtre accusé de violences sexuelles: le pape lève la prescription

Le pape François a décidé de lever la prescription concernant un influent prêtre et artiste slovène accusé d'avoir exercé des violences sexuelles et psychologiques sur des femmes au début des années 90, a annoncé vendredi le Vatican.

Le pape François «a demandé au dicastère (ministère du Vatican, ndlr) pour la doctrine de la foi d'examiner cette affaire et a décidé de déroger à la prescription pour permettre le déroulement de la procédure» disciplinaire contre Marko Rupnik, théologien et mosaïste de renommée mondiale âgé de 68 ans dont les mosaïques sont notamment visibles à Lourdes, Fatima et Washington.

«Le pape est fermement convaincu (...) que l'Église (...) doit écouter avec attention et compassion ceux qui souffrent, spécialement s'ils se sentent marginalisés par l'Église», a justifié le Vatican dans son communiqué.

Marko Rupnik est notamment accusé par neuf religieuses de violences sexuelles et psychologiques dans une communauté de Ljubljana en Slovénie au début des années 1990.

À la mi-décembre 2022, l'Ordre des Jésuites, celui dont est issu le pape François et auquel appartenait Marko Rupnik avant d'en être exclu en juin 2023, avait annoncé l'ouverture d'une enquête contre lui.

Le Vatican, qui avait également reçu une plainte concernant le père Rupnik, avait invoqué la prescription des faits pour clore le dossier en octobre 2022 sans enquête canonique, le père Rupnik écopant seulement de restrictions imposées par la Compagnie de Jésus à son ministère, notamment l'interdiction de donner la confession et d'accompagner des activités spirituelles.

C'est justement la décision du pape François de déroger aux délais de prescription du droit canon qui permet l'ouverture de la procédure contre le religieux.

Accusé dans un autre dossier d'avoir eu une relation sexuelle avec une femme puis de lui avoir donné l'absolution, il a été brièvement excommunié - exclu de la communauté chrétienne - en 2020 par le Vatican, la plus haute sanction possible, cependant aussitôt levée, car il avait reconnu les faits et s'était formellement repenti.

En Slovénie, le diocèse de Koper, une ville portuaire de l'Adriatique, a annoncé jeudi que père Rupnik y avait été admis en août à sa demande.