Les États-Unis abattent un drone d'attaque en Irak

L'armée américaine a abattu un drone d'attaque vendredi en Irak, près de l'une des bases militaires qui abritent certaines de ses troupes dans le pays, a fait savoir à l'AFP un haut responsable de défense américain.

• À lire aussi: L'armée américaine frappe deux installations des Gardiens de la révolution iraniens en Syrie

L'attaque intervient au lendemain des frappes menées par les États-Unis contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des «groupes affiliés» dans l'est de la Syrie.

«Les forces américaines ont ouvert le feu contre un drone d'attaque à quelques kilomètres de la base d'Al-Assad en Irak, et ont réussi à l'abattre» sans d'autres complications, a déclaré ce haut responsable de défense américain, sous couvert de l'anonymat.

Un groupe baptisé «Résistance islamique en Irak», qui a revendiqué nombre d'attaques sur des bases où sont installées des forces américaines, a revendiqué avoir envoyé un drone sur cette même base.

Le responsable américain a aussi fait savoir qu'une attaque à la roquette a aussi visé jeudi des forces américaines et celles d'autres pays de la coalition internationale contre le groupe État islamique (EI), sans qu'il n'y ait de blessés.

Les frappes américaines jeudi en Syrie, «de légitime défense et de précision, sont une riposte à une série d'attaques en cours, et pour la plupart manquées, contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l'Iran», avait annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.

Cette annonce est intervenue après que le président Joe Biden a adressé un message au dirigeant suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pour le mettre en garde contre toute attaque visant les troupes américaines.

Des groupes armés proches de l'Iran ont menacé de s'en prendre aux bases américaines au Moyen-Orient en raison du soutien de Washington à Israël dans sa guerre contre le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza et proche de Téhéran.

Washington compte environ 900 soldats en Syrie et près de 2 500 en Irak qui combattent l'organisation État Islamique et mènent fréquemment des attaques ciblant les jihadistes.