Les six ex-PM invités à plus de transparence par le commissaire au lobbyisme

Le commissaire au lobbyisme a pris la plume, vendredi, pour inviter les six anciens premiers ministres à faire preuve de plus de transparence au sujet des intérêts qu’ils défendent dans le cadre de leur sortie publique cette semaine.

Me Jean-François Routhier a publié un communiqué en fin de journée pour convier les ex-premiers ministres à montrer l’exemple, même si la loi sur le lobbyisme ne s’applique pas expressément à leur cas puisque leurs démarches ont été faites de façon bénévole.

«Ce ne sont pas de simples citoyens, dans mon esprit, surtout quand ils se mettent à six pour véhiculer un message», explique le commissaire en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Il les invite donc à s’inscrire au Registre des lobbyistes.

«Parce que c’est ce que l’État a décidé qui était le contenu minimal à divulguer aux citoyens. Alors, pourquoi ne pas s’assujettir volontairement aux mêmes exigences qu’un lobbyiste?» demande-t-il.

Un lobbyiste enregistré, explique-t-il, aurait dû dévoiler «l’identité du client ou des bénéficiaires de l’intervention, les personnes qui leur sont liées, les entreprises ou organisations qui leur sont rattachées ainsi que les véritables objectifs de la communication».

Mardi, Le Journal a publié une lettre ouverte signée par Pierre Marc Johnson, Daniel Johnson, Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard. Ceux-ci invitaient le premier ministre François Legault à reculer sur la réforme du système de santé, notamment afin de préserver l’indépendance des centres de recherche et des fondations, qui dépendent largement des dons d'importants mécènes.

Notre Bureau parlementaire avait ensuite révélé que l’initiative émanait de l’Institut de cardiologie de Montréal, un organisme ayant des liens financiers avec la famille Desmarais. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi déclaré avoir rencontré Lucien Bouchard et s’être entretenu avec d’autres ex-premiers ministres sur ce sujet au cours des derniers mois.

M. Bouchard a également fait des interventions dans les médias, mercredi.

Le commissaire ne s’en cache pas, il existe plusieurs failles dans la loi sur le lobbyisme.

Outre le fait d’intervenir de façon bénévole, une personne peut être exemptée si l’activité de lobbyisme ne constitue pas une «partie importante» de ses fonctions. Idem si la communication est initiée par le ministre, plutôt que l’inverse.

«Il faut se questionner: est-ce qu’on devrait avoir ce type d’exemptions dans notre loi? Notre loi devrait probablement être mise à jour – je le souhaite ardemment, depuis plusieurs années – pour évacuer ce genre d’exemptions parce que je n’en vois pas le fondement, personnellement», confie Me Routhier.

Il donne l’exemple de l’exemption pour les communications faites de façon bénévole.

Lorsqu’il fait des vérifications, le commissaire doit démontrer «hors de tout doute raisonnable» que la personne a été rémunérée.

«C’est une preuve qui est excessivement difficile» à faire, dit-il.

«Avec égards, justement parce que leur opinion a une influence très importante sur celle des citoyens, nos élus et dirigeants devraient se faire un devoir de soutenir et promouvoir la pleine transparence des communications d’influence, en déployant tous les efforts requis pour la mettre en œuvre. Le public est en droit de s’attendre que ses élus et dirigeants, anciens, actuels et futurs, montrent l’exemple.»