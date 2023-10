Matières résiduelles: Sept-Îles cherche un entrepreneur

La Ville de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, a lancé un appel d’offres pour le ramassage des ordures et matières recyclables puisque l’été dernier a été marqué par des retards des collectes dus à des problèmes mécaniques et de main-d’œuvre.

Les équipements qui servent au ramassage des matières résiduelles à Sept-Îles ont pratiquement atteint leur durée de vie utile.

«La flotte de camion va avoir huit ans. Initialement, on avait prévu sept ans. C’est sûr que la dernière année a fait mal côté mécanique», a indiqué le conseiller en environnement de la Ville de Sept-Îles, Jean-François Grenier.

C’est le Conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam qui, par contrat, s’occupe de cette tâche sur le territoire de la Ville de Sept-Îles. En juillet et en août, il n’a pas été en mesure de respecter l’horaire des cueillettes, entraînant des retards de plusieurs jours.

«On a eu un retard en lien avec les entretiens mécaniques. On a eu de la difficulté de recrutement du personnel. Également, le projet de loi 66 qui a été mis en vigueur où on se faisait demander de retarder le renouvellement de nos ententes. À partir de là, le contrat du Conseil de bande a été étendu d’un an, ce qui explique l’usure des camions et les nombreux problèmes», a souligné Jean-François Grenier.

Cette prolongation de l’entente se termine le 31 décembre prochain. Le Conseil des Innus a officiellement signifié à la Ville qu’il n’est plus intéressé à fournir ce service.

La Ville de Sept-Îles a lancé un appel d’offres pour le futur contrat qui aura une durée de trois à cinq ans. La date limite du dépôt des soumissions est le 14 novembre prochain.

«Les camions sont longs à recevoir. Ce n’est pas des camions qui sont nécessairement disponibles chez les manufacturiers. Nous, on a mis un délai très serré dans notre appel d’offres. On a espoir que notre entrepreneur puisse se procurer des camions usagers et par la suite acquérir une flotte de camions plus récents», a-t-il expliqué.

La Ville ignore à quel moment le nouvel entrepreneur pourra prendre la relève. Si cela devait survenir après le 31 décembre, le ramassage des matières résiduelles devrait continuer avec le Conseil des Innus.

«Le Conseil de bande nous a assuré qu’il allait collaborer avec nous jusqu’à l’octroi du mandat pour l’entrepreneur qui va prendre le relais», a mentionné M. Grenier.

La Ville ne peut toutefois pas garantir qu’il n’y aura plus aucun retard dans les cueillettes et sollicite la patience des citoyens.

«On va tout faire en sorte pour pas que ça se reproduise. Mais somme toute, on a réussi à passer à travers cette crise», a-t-il précisé.

Voyez le reportage complet ci-dessus