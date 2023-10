Shia LaBeouf «se sent chanceux» de travailler après avoir été accusé d'agression sexuelle

Shia LaBeouf essaye de « garder la tête hors de l’eau ».

Lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter publié mercredi, la star de Transformers, 37 ans, a exprimé sa gratitude pour les rôles qu'il a obtenus après que son ex-petite amie, FKA Twigs, l'a accusé d'agression. L'acteur a rencontré l'artiste britannique en 2019, lors du tournage du biopic Honey Boy. Ils auraient commencé à sortir ensemble peu de temps après. La relation a duré un an, avant que la musicienne ne dépose une plainte en 2020, accusant Shia LaBeouf de violences sexuelles, de détresse émotionnelle et d'abus physique et verbal.

Shia LaBeouf a nié les allégations de son ex, et un procès se tiendra en 2024. En attendant, le comédien a joué dans la pièce de David Mamet, Henry Johnson.

« Je suis chanceux de pouvoir vraiment jouer, a-t-il déclaré. Si vous passez tout votre temps à lire sur la façon dont Internet vous considère, vous oubliez tout amour qui existe dans le monde. Si vous avez un esprit alcoolique, myope et obsessionnel, il est très facile d'écrire ces récits où vous abandonnez. J'ai un esprit qui cherche les fautes, et mes perspectives sont déjà négatives, donc si ma vie est un peu négative, c'est vraiment difficile de garder la tête hors de l’eau. »

Et d'ajouter : « Pour des raisons professionnelles et de santé mentale, c'est cool d'être ici. Mais aussi, c'est surprenant parce que je ne pensais pas que j'avais une bande ».

« Comme le dit notre programme, vous vous réveillez un jour et vous vous rendez compte que vous avez 50 personnes qui roulent pour vous dans votre vie, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est le fruit de tout cela. Je ne peux pas trop en parler, mais c'est bien ce que c'est », a-t-il déclaré.