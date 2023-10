Sondage: l'appui au projet de tramway de Québec, en baisse à 36%

Le niveau d’appui au tramway se situe désormais à 36% de la population de Québec, selon un sondage Léger commandé par la Ville de Québec. Le maire Marchand a minimisé cette baisse et le premier ministre Legault a réitéré son soutien au mégaprojet.

L’administration Marchand a insisté, vendredi matin, sur un taux d’appui de 40%. Or, vérification faite, ce taux a été calculé sur la base des 90% de répondants qui ont une opinion sur le sujet.

Si on utilise le nombre total de répondants au sondage, le taux d’appui baisse à 36%, soit six points de moins que les 42 % enregistrés il y a un an, a confirmé Cyntia Darisse, vice-présidente de Léger, vendredi en fin d’après-midi.

Cette baisse de six points est surtout due à une chute des appuis dans les banlieues, a-t-on fait valoir en dévoilant ce coup de sonde réalisé auprès de 1005 répondants de Québec, entre le 28 septembre et le 10 octobre.

Le tramway recueille des majorités dans les arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (55%) et dans la Cité-Limoilou (51%), tandis qu’il est minoritaire dans les quatre autres arrondissements. À Charlesbourg, l’appui a chuté à 35%. À Beauport, il est descendu à 31%, tandis qu’il est d’à peine 29% dans Les Rivières et la Haute-Saint-Charles.

Si on garde uniquement l’opinion des citoyens de Québec qui ont un avis sur le projet, on note 40 % d’appuis (21 % ont plutôt une bonne opinion du tramway et 19 % ont une très bonne opinion) contre 60% de rejet (44 % avec une très mauvaise opinion et 16 % avec plutôt une mauvaise opinion).

Les bénéficiaires directs

« Les appuis au projet se maintiennent », a relativisé le maire Marchand en affirmant que les baisses entrent dans les marges d’erreur sondagières.

Ce dernier a beaucoup insisté sur le fait que les majorités favorables ont été enregistrées aux endroits où le tramway doit passer. Selon lui, « quand il n’y en a pas pour votre quartier, évidemment vous vous demandez à quoi va servir ce projet ».

Appelé à réagir au sondage, le premier ministre, François Legault, a répété vendredi « qu’une ville de la taille de Québec a besoin d'un transport lourd. Plus que juste des autobus. Est ce qu'il y a des ajustements à faire au projet? Il faut regarder ça avec Bruno Marchand. Mais moi j’y crois, au projet. »

Acceptabilité sociale et phase 2

Disant assumer « l’entière responsabilité » dans le fait que les appuis aient soit stagné soit baissé au fil des mois, le maire Marchand a affirmé vouloir toujours faire mieux. Il s’est dit « rassuré » de constater que les citoyens résidant le long du tracé de 19,3 km soient favorables, en majorité, au mégaprojet.

À ces yeux, ce constat montre surtout l’importance de parler de la phase 2 du tramway et d’un « plan global de mobilité » qui permettrait aux citoyens des banlieues d’y trouver leur compte.

Alors que le gouvernement du Québec insiste sur l’importance de l’acceptabilité sociale du projet, Bruno Marchand a affirmé qu’on « ne pourra jamais dire qu’on a obtenu l’acceptabilité sociale ». À ses yeux, les chiffres « fluctuent » et « continuent de bouger » tout au long du processus de conception et de réalisation.

Ce qu’ils ont dit

« Je suis un peu attristé des résultats du sondage (...) Bruno Marchand a beaucoup magané le projet durant la campagne électorale de 2021. Il a fait la synthèse des arguments contre le projet avec ses 10 améliorations promises. »

– Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord

« Trouvez-moi un projet dans le monde entier où on se satisfait que 60% des gens sont contre le projet?. »

– Stevens Mélançon, conseiller municipal d’Équipe priorité Québec

« Plus ça traîne, plus ça va coûter cher et plus les gens s’impatientent! Il est important de se rappeler que le coût de ne pas réaliser le projet serait immense. La CAQ est la principale responsable de la lenteur de ce projet, il est temps de changer de vitesse. »

– Etienne Grandmont, député de Québec solidaire

« L’appui au projet de tramway est généralement stable. Il est majoritaire dans les secteurs où le tramway sera implanté. Ce dont on a maintenant besoin, c’est d’un leadership fort pour que la Capitale-Nationale ait le réseau de transport collectif structurant qu’elle mérite. »

– Pascal Paradis, député du Parti Québécois