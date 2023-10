«Je pense que cette mine-là, c’est fini»: Bien peu d’espoir pour les 500 travailleurs de Stornoway

Il est très peu probable que la mine de diamants de Stornoway, qui a fermé subitement vendredi, puisse être relancée, a estimé le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

«Je pense que cette mine-là, c’est fini», a laissé tomber M. Fitzgibbon lors d’un point de presse tenu à Candiac.

Quelque 425 travailleurs de la mine Renard, située à 250 kilomètres au nord de la communauté crie de Mistissini, ont été abruptement mis à pied. Ils ont appris la triste nouvelle vendredi matin de la bouche du PDG, de Stornoway, Patrick Sévigny, a indiqué l'entreprise au Journal.

Criblée de dettes, Stornoway s’est placée à l’abri de ses créanciers, quatre ans à peine après l’avoir fait une première fois, à l’automne 2019.

«Les employés vont être relocalisés, c’est très triste», a commenté M. Fitzgibbon.

«L’incertitude croissante [quant au] prix du diamant à court et moyen terme, ainsi que la chute significative et soudaine du prix de la ressource sur le marché mondial, causées en partie par l’arrêt de l’importation de diamants bruts en Inde et par le climat géopolitique mondial, ont eu des impacts majeurs sur la situation financière à long terme» de Stornoway, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

«Quand on extrait (des diamants) et qu’on les exporte à l’état brut, on est vulnérable au prix de la commodité, a noté Pierre Fitzgibbon. C’est ce qui s’est passé avec Stornoway.»

Environ 75 salariés de Stornoway resteront en poste afin de surveiller et d’entretenir la mine, question de faciliter une éventuelle remise en service.

Facture salée pour les Québécois

Le gouvernement détenait une participation de 35 % dans Stornoway aux côtés de l’entreprise montréalaise Redevances aurifères Osisko (35 %), de la Caisse de dépôt (15 %) et de la firme torontoise Triple Flag (15 %).

«La Caisse accompagne Stornoway depuis le tout début et a accompagné l’entreprise à travers les différents défis des dernières années. Étant donné la réalité actuelle du marché du diamant, la société a pris les décisions qui s’imposaient», a déclaré Kate Monfette, porte-parole de l'institution.

Québec, la Caisse et le Fonds de solidarité FTQ ont investi au moins 800 millions $ dans Stornoway depuis 2014, dont 400 millions $ pour la construction de la route menant jusqu’à la mine Renard (voir tableau).

Pendant les six premiers mois de 2023, Stornoway a vendu 938 000 carats à un prix moyen de 148 $ par carat, ce qui lui a permis de générer des revenus de près de 140 millions $, selon des documents publics d’Osisko.

Les plus grandes mines de diamants du monde produisent plusieurs millions de carats par année, ce qui leur permet d’avoir des coûts de production plus avantageux.

Un présage pour la filière batterie?

Il ne faut pas s’attendre à ce que les investissements de Québec dans le secteur du lithium connaissent la même trajectoire que ceux faits dans Stornoway, a soutenu le ministre Fitzgibbon.

«Notre stratégie [...] de prendre nos minéraux critiques et de les [transformer] au Québec, est très solide», a-t-il assuré.

«Avec le lithium, ça n’arrivera pas, ça [l’insolvabilité d’une mine], a-t-il ajouté. [...] Le lithium qu’on va extraire au Québec va se rendre jusqu’aux cellules [de batteries]. Je pense qu’on ne peut pas avoir une meilleure stratégie.»

Le gouvernement a investi quelque 275 millions $ dans Nemaska Lithium et 20 millions $ dans Lithium Amérique du Nord (Sayona). Il a demandé aux deux entreprises de s’engager à transformer la matière première au Québec, mais pour l’instant, aucune usine n’est en exploitation.

Des centaines de millions de dollars d'aides publiques

400 M$ | Gouvernement du Québec (route 167)

| Gouvernement du Québec (route 167) 180 M$ | Investissement Québec

| Investissement Québec 110 M$ | Ministère de l'Économie

| Ministère de l'Économie 105 M$ | Caisse de dépôt et placement

| Caisse de dépôt et placement 44 M$ | Fonds de solidarité FTQ

Total: 839 millions $