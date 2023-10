Alors que François Legault a réitéré son appui au potentiel tramway à Québec malgré des sondages défavorables, les panélistes de l’émission «La Joute» sont d’avis qu’il ne faudrait pas se fier à l’avis de la population pour un tel projet.

• À lire aussi: Sondage: l'appui au projet de tramway de Québec, en baisse à 36%

Lors d’une conférence de presse, M. Legault a affirmé qu’une «ville de la taille de Québec a besoin d’un réseau de transport lourd, donc plus que des autobus».

«Est-ce qu’il y a des ajustements à faire au projet, on va regarder ça avec Bruno Marchand, explique-t-il. Mais moi j’y crois.»

Un sondage de la firme Léger révèle cependant que seulement 36% des 1005 répondants résidant à Québec y sont favorables.

L’ancienne députée du Parti québécois, Elsie Lefebvre, estime qu’il vaut mieux écouter les experts que les résidents pour un tel projet.

«Je ne suis pas une experte en transports, ce n’est pas moi qui vais décider de ça en tant que citoyenne, avance-t-elle. À un moment donné ça prend des experts qui font un plan de mobilité régional pour dire comment on va mieux desservir la Couronne Nord et améliorer le transport collectif à Québec.»

«Je suis pour la consultation citoyenne pour avoir un peu le pouls, mais à un moment donné, si on veut des grands projets, il faut aller de l’avant, ajoute-t-elle. Si on avait toujours consulté la population, on n’aurait pas Hydro-Québec aujourd’hui. À un moment donné il faut aller de l’avant et oser.»

L’analyste politique Marc-André Leclerc abonde dans le même sens.

«Tu le fais pour ceux qui en ont besoin et qui attendent à Québec, dit-il. S’il y a des gens qui pensent qu’il n’y a pas de besoins à Québec, il y en a, donc il faut le faire. Si l’éléphant est trop gros, ils le mangeront en bouchées.»

Voyez l’échange complet des panélistes dans la vidéo ci-dessus