Tuerie dans le Maine: pas facile de se nourrir à Lewiston en raison du confinement

LEWISTON, Maine | Le confinement s’est poursuivi presque toute la journée de vendredi dans la petite communauté de Lewiston, théâtre d’un véritable massacre, et les denrées commençaient à se faire rares pour les habitants qui devaient conduire plusieurs kilomètres afin de trouver de la nourriture.

Les visages bredouilles se comptaient par dizaines devant les supermarchés et les pharmacies de Lewiston et des villes avoisinantes, a pu constater Le Journal.

«C’est la troisième épicerie qu’on fait!, se désolait Linda Parkan, sac réutilisable à la main, rencontrée à la sortie du Hannaford. On vient de déménager et on va finir par manquer de nourriture. On mange des cannes de thon depuis deux jours. Savez-vous s’il y a quelque chose d’ouvert, vous?»

Trente minutes de route minimum

Au lendemain des fusillades, l’entièreté des commerces était fermée en raison du confinement. Vendredi, une poignée de courageux ont décidé d’ouvrir leurs portes en matinée.

«Il faut bien continuer à vivre et nourrir les gens», lance un employé de l’un des seuls restaurants qui accueillaient des clients dans la ville en enfilant les patates dans un coupe-frites.

Le seul supermarché ouvert à des kilomètres à la ronde se trouvait à une trentaine de minutes de Lewiston. Aux caisses, des files s’étendaient jusqu’à l’autre bout du magasin. Plusieurs tablettes contenant des produits essentiels, comme des pommes de terre et du beurre d’arachide, étaient complètement dévalisées. Même le fameux fromage orange à vaporiser chouchou des Américains avait quasiment disparu des étagères.

Photo Frédérique Giguère

«J’ai une impression de déjà-vu avec la COVID-19!, a dit Bob Watson en sortant avec son panier plein à craquer – notamment de papier de toilette. On ne sait pas pour combien de temps ils vont nous confiner alors j’ai préféré en prendre plus.»

Des files jusque dans la rue

Vendredi, quelques services à l’auto avaient recommencé à accueillir des clients. C’est notamment le cas du McDonald, où la file de voitures était si longue qu’elle empiétait de plusieurs mètres sur la rue Centre.

Photo Frédérique Giguère

Les services de livraison de nourriture à domicile, comme Uber Eats ou DoorDash, n’étaient pas non plus disponibles.

«C’est difficile pour les gens plus âgés comme moi, lance Violette Francoeur. Je n’ai pas de voiture parce que je vis en résidence et tout se fait à pied ici. Je n’ai pas d’enfants qui peuvent m’aider, alors je vis sur des réserves. Il me reste une soupe dans le congélateur. J’espère que ça se finira bientôt.»

La restriction sera finalement levée demain matin, à l’exception des boisés, où le suspect pourrait se terrer.