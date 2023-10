Une affaire de trafic de stupéfiants pourrait expliquer le meurtre survenu dans le secteur de Vanier

L’homme de 27 ans, accusé du meurtre non prémédité d’un quinquagénaire survenu lundi dans le secteur de Vanier, est aux prises avec d’importants «problèmes de consommation», depuis bon nombre d’années.

Selon nos informations, une affaire de trafic de stupéfiants ayant mal tourné pourrait expliquer les évènements qui ont mené à la mort d’Alain Carbonneau, 50 ans.

Le présumé meurtrier, Elliot Kamoun, a été accusé jeudi de meurtre au deuxième degré, au palais de justice de Québec. Il doit revenir devant le tribunal le 14 novembre prochain.

La famille sous le choc

Joint par Le Journal, son frère, Charles Kamoun, connu pour avoir été candidat à Star Académie en 2021, est atterré.

Avouant lui-même s’être sorti de ses propres problèmes de consommation, il affirme que la «drogue fait ressortir le plus laid d’une personne». «Je ne suis pas là-dedans, je suis antidrogue», a poursuivi le chanteur de 30 ans.

Sans vouloir se prononcer sur les tragiques évènements impliquant son frère cadet en raison de l’enquête en cours, il tient à offrir ses plus sincères sympathies aux proches et à la famille de la victime.

Il veut aussi être «présent et fort» pour sa mère, qui en a «grandement besoin». «C’est ma priorité, lui donner de l’amour et du soutien le plus possible», a-t-il affirmé.

Rappelons que la victime a été retrouvée sans vie dans son logement après que des individus sont entrés par effraction dans son appartement, situé sur l’avenue Proulx.

Un autre homme de 59 ans a été blessé lors de l’altercation impliquant plusieurs suspects, mais sa vie n’est pas en danger.

Enquête en cours

De son côté, le Service de police de Québec affirme que l’enquête n’est pas terminée dans ce dossier. D'autres arrestations pourraient ainsi être effectuées au cours des prochains jours.

