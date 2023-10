Une mère exaspérée gagne son procès pour expulser ses fils de 40 ans de chez elle

Le phénomène Tanguy, qui désigne la tendance sociale selon laquelle les jeunes adultes tardent à quitter le nid familial a pris des proportions dramatiques pour une mère de 75 ans.

Cette dernière a en effet engagé un procès judiciaire afin d’expulser de chez elle ses deux fils, âgés de 40 et de 42 ans.

La mère, qui vit dans la ville de Pavie, dans le nord de l’Italie, a expliqué au tribunal qu’elle essayait depuis longtemps de persuader ses fils de déménager.

Elle a affirmé que tous ses efforts étaient restés vains et que son exaspération était d'autant plus grande que ses deux enfants avaient un emploi et étaient en mesure de subvenir à leurs besoins financiers.

La mère, qui n’a pas été identifiée, s’est ainsi décidée à poursuivre ses fils en justice.

La juge Simona Caterbi s'est finalement rangée du côté de la mère. Selon la juge, il est temps pour les fils de la plaignante de quitter le domicile de leur mère.

Bien que la juge ait noté que les parents ont l'obligation de s'occuper de leurs enfants, Mme Caterbi a déclaré que ce n'était plus le cas, les deux hommes ayant atteint la quarantaine.

Le juge Caterbi a donné aux fils jusqu'au 18 décembre pour quitter le domicile de leur mère.