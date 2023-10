Une résidence pour ainés évacuée au Lac-Saint-Jean

La résidence pour ainés Le Brunois, à Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean, a évacué de façon préventive ses résidents, vendredi après-midi, en raison de la fragilité de la bâtisse.

Ce sont 23 des 24 résidents qui ont accepté d’être relocalisés temporairement dans l’aile «maison alternative» de la nouvelle maison des ainés d’Alma. Le résident qui a refusé cette option est hébergé par des proches.

Les ainés et leurs familles n'ont eu que quelques heures pour déménager leurs effets personnels. Des camions de déménagement ont permis de transporter les gros objets et les meubles.La résidence le Brunois avait été mise sous administration provisoire, une forme de tutelle administrative, par le CIUSSS le 13 octobre dernier.

C’est en faisant des inspections dans les derniers jours que le CIUSSS a constaté la fragilité de la bâtisse. «C’est une inspection qui a été faite avec un ingénieur, qui a décelé des problèmes au niveau de la structure du bâtiment. [...] Ce sont DES problèmes», a expliqué Mélissa Bradette, conseillère aux communications au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en insistant sur le «des».

Plus tôt cette semaine, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait fait faire des travaux de solidification des galeries. Les balcons avaient dû être fermés d'urgence, a appris TVA Nouvelles.

Les autorités de la santé assurent être à pied d’œuvre pour relocaliser ces personnes de façon permanente dans des milieux de vie adéquats et qui ne les déracineront pas. «On est conscient que c’est un bouleversement cette situation-là. Tout va être mis en place pour soutenir les résidents et leurs proches dans ces démarches. Une chose est certaine, la sécurité, les soins et services pour nos résidents c’est une priorité», a ajouté Mme Bradette.

Tous les résidents ont été relocalisés temporairement vendredi. La clientèle de la résidence Le Brunois est autonome et semi-autonome.