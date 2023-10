Voici les pays les moins visités où aller en vacances pour éviter les touristes

Si vous rêvez de passer des vacances seuls sur la plage, il faudra vous résoudre à passer du temps dans les transports, en l'occurrence dans l'avion, afin d'atteindre le Pacifique. Le plus vaste océan du monde abrite les pays les moins fréquentés de la planète.

Des plages constellées de serviettes dépliées par les touristes sur la côte espagnole, une file d'attente qui impose la patience avant d'entrer au Musée du Louvre à Paris, marcher les uns derrière les autres pour faire le tour des remparts à Dubrovnik en Croatie... La foule n'est pas seulement désagréable pour l'environnement et les populations locales, mais aussi pour les visiteurs eux-mêmes qui ne jouissent pas d'une expérience qualitative quand il est compliqué de se mouvoir avec facilité.

Alors que de plus en plus de destinations appliquent des politiques de restrictions du nombre de touristes pour préserver leurs sites emblématiques, comme aux Philippines, aux îles Galapagos, sinon à Marseille ou sur l'île de Porquerolles, l'organisation mondiale du tourisme (UNTWO) vient de délivrer un nouveau rapport qui met en exergue les dix destinations dans le monde les moins en proie au surtourisme. En l'occurrence, il s'agit des pays qui comptabilisent à l'année la plus faible fréquentation touristique. À noter que l'organisme international se base sur des chiffres datant de 2019.

Le point commun entre toutes ces contrées a rapport à la difficulté d'accès, qui logiquement empêche un nombre conséquent de visiteurs de débarquer. Ce n'est pas tant qu'il n'existe pas d'aéroport ou de liaisons, mais les prétendants doivent s'armer de patience pour atteindre la destination finale. Tel est le cas pour le pays le moins visité du monde : l'archipel polynésien de Tuvalu. Selon le comparateur de vols Skyscanner, un aller-retour pour Tuvalu impose un budget d'environ 3.500 euros, sachant qu'il n'existe aucun vol direct depuis Paris. Même constat pour les îles Marshall qui ne se gagnent en moyenne qu'après 42 heures de vol, si l'on inclut les escales. Et l'on pourrait en dire autant logiquement pour les nombreuses destinations basées dans l'Océan Pacifique qui structurent cette liste.

Il y a quelques semaines, le blogueur Johnny Ward qui a sillonné le monde entre 2007 et 2017 avait révélé sa propre liste des pays les moins visités du monde. Son analyse avait été davantage poussée en pointant quatre types de destinations à savoir les zones de guerre, les pays africains difficiles d'accès, certaines îles du Pacifique Sud et des États totalement fermés comme la Corée du Nord.

Voici le top 10 des destinations les moins visitées du monde en nombre de visiteurs annuels :