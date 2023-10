«C’est la pire condition»: des Canadiens atteints de la COVID longue désespérés

On estime le nombre de Canadiens atteints de la COVID longue à 1,4 million. Plusieurs d’entre eux se disent délaissés par le système.

«C’est la pire condition que tu ne peux pas avoir», dit d’emblée une dame atteinte de la maladie rencontrée par TVA Nouvelles.

Jusqu’à tout récemment, elle pouvait difficilement marcher.

«Tu perds ton travail, tu as de la difficulté à travailler, tu es tout le temps fatigué. Le monde pense que tu fais une dépression et les médecins disent que c’est psychologique», déplore-t-elle.

Elle a reçu un diagnostic de COVID longue après avoir consulté plusieurs spécialistes, mais affirme ne pas avoir obtenu de suivi médical par la suite.

C’est grâce à elle si elle peut marcher aujourd’hui. Elle a dû entreprendre ses propres démarches afin de trouver les ressources nécessaires.

«Ces gens-là sont souvent désespérés. Quand vous aviez une excellente qualité de vie, que vous étiez très actif, que vous travailliez de façon normale et régulière et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez cloué chez vous, pas capable de ne faire rien et que ça dure depuis deux ans, ça peut être très difficile pour les patients», dit le Dr Alain Piché, microbiologiste-infectiologue et responsable d’un centre post-affection COVID-19 en Estrie.

Il existe cinq centres de référence et 15 cliniques satellites spécialisées COVID-19 au Québec.

Les délais des listes d’attentes peuvent s’étendre entre 8 et 12 mois.