EN IMAGES | Un carambolage fait 7 morts en Louisiane; 160 véhicules impliqués

Un dense brouillard a causé un important carambolage impliquant plus de 160 voitures et faisant 7 morts et au moins 63 blessés lundi à St. John the Baptist Parish en Louisiane.

Les autorités ont confirmé samedi le bilan de cet incident qui s’est produit sur l’autoroute I-55 et qui a causé un important incendie qui s’est propagé entre les véhicules impliqués, rapporte CNN.

Capture d'écran | CNN

Quelque 25 blessés ont dû être transportés à l’hôpital pour soigner des blessures allant de mineures à critiques.

Capture d'écran | CNN

Un camion-citerne qui transportait une substance inflammable dont l’identification n’a pas été dévoilée par les autorités aurait contribué à alimenter le brasier et à accélérer sa propagation.

Capture d'écran | CNN

Le dense brouillard responsable de la mauvaise visibilité lundi aurait été causé par la fumée de plusieurs incendies de forêt à proximité.

Capture d'écran | CNN

Au cours de la semaine, toutes les voitures ont pu être retirées de la voie, mais les autorités s’affairaient encore samedi à nettoyer des débris qui se trouvaient toujours sur la route.

Capture d'écran | CNN

La circulation a cependant pu reprendre jeudi dans une seule direction sur l'autoroute.