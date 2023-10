Marquée par le décès de sa fille de 10 ans, la présidente de la FTQ Magali Picard se confie

Un jour, Magali Picard a été incapable de se reconnaître sur une photo. Littéralement. Après la mort de sa fille, la nouvelle présidente de la FTQ était partie à la dérive. À la veille d’une possible grève générale illimitée dans le secteur public, la syndicaliste se confie sur son parcours marqué par plusieurs drames.

Le 21 février 2004, la petite Gabrielle, âgée de 10 ans, dansait dans le salon. Malgré une malformation cardiaque de naissance (une tétralogie de Fallot), la jeune fille rousse avait reçu d’excellentes nouvelles six semaines auparavant: son cœur battait comme une horloge.

Après des années d’inquiétude, Magali Picard soufflait elle aussi. L’opération à cœur ouvert à l’âge de 4 ans avait été un succès. Les suivis seraient désormais espacés. La vie normale pouvait débuter.

Le choc fut d’autant plus grand lorsque la jeune fille s’est effondrée.

«Je me suis laissée aller, raconte celle qui a pris les rênes de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec en janvier dernier. J’ai pris 100 livres. Je me levais avec un médicament, je vivais avec un médicament. C’était épouvantable.»

Les rencontres chez le psychologue, trois fois par semaine pendant un an, se faisaient en pyjama.

En se replongeant dans ses souvenirs, Magali Picard devient émotive, les larmes lui montent aux yeux. «Ben voyons Magali, ça ne paraît pas que ça va faire 20 ans en février», souffle-t-elle pour elle-même.

Rencontre importante

C’est finalement un cadeau inattendu de son frère, une toile de sa fille Gabrielle par l’artiste québécois Juan Cristobal Pinochet, qui a forcé la syndicaliste à se reprendre en main.

Le peintre, qui refuse habituellement ce genre de demande, souhaitait rencontrer la mère après avoir vécu un mois avec l’image de la jeune fille dans son atelier. «On a passé un moment extraordinaire. On a soupé avec lui, sa conjointe, ses enfants», raconte Mme Picard.

Mais quand les photos de la soirée lui sont parvenues, Magali Picard fut troublée. «J’ai demandé: c’est qui ça? Pour vrai, je ne reconnaissais pas la personne misérable que je voyais sur la photo», confie-t-elle.

Le lendemain, elle demandait à son médecin d’amorcer un sevrage et s’inscrivait au gym.

Deux ans plus tard, elle accouchait de son fils, Vincent.

Sans jamais avoir songé au suicide, Magali Picard admet s’être retrouvée à une croisée des chemins à cette époque: «C’était, j’arrête ou je continue», confie-t-elle.

Nombreuses épreuves

Les épreuves étaient pourtant loin d’être terminées. Son ex-conjoint est désormais confiné à un fauteuil roulant à la suite d’un accident survenu en jouant au hockey dans une ligue de garage. Paraplégique, son état requiert trois heures de soins par jour.

Le fils de son conjoint actuel, atteint de schizophrénie, a tué un homme à coups de bâton de baseball en septembre 2020. Il avait cessé de prendre sa médication. Au terme de son procès, Johan MacLennan a été reconnu non criminellement responsable et est présentement détenu dans un hôpital psychiatrique.

En avril 2022, ce sera au tour de Mme Picard de subir une crise cardiaque, à 51 ans, trois mois avant de se lancer à la présidence de la FTQ. L’événement causé par une fibrillation auriculaire n’a aucun lien avec les problèmes de sa fille, mais elle doit désormais prendre deux médicaments matin et soir.

Sa résilience à travers ces épreuves, Magali Picard l’explique par le soutien de sa famille. «J’ai trois frères et une sœur qui sont tellement présents dans ma vie. [...] Quand un a de la peine, on a tous de la peine. Quand un est content, on est tous contents», relate-t-elle.

À la mort de Gabrielle, la fratrie «vivait chez nous cette année-là». «Ils se relayaient, ils amenaient à manger... Ça doit être à cause d’eux autres que j’ai pris tant de poids!» lance Magali Picard en riant.

Première femme et première autochtone

Veston rose, art autochtone et dessins d’enfant: l’ambiance dans le bureau de Magali Picard détonne avec l’image traditionnelle de la FTQ.

Elle semble loin, l’époque d’Henri Massé où des fiers-à-bras de la FTQ-Construction ont scié la porte de l’endroit pour expulser, manu militari, des jeunes manifestants anticapitalistes. Ou même celle de Michel Arsenault, empêtré dans les révélations sur son séjour à bord du bateau de Tony Accurso.

Première femme et première autochtone à la tête de la FTQ, Magali Picard parle de crise climatique, de luttes intersectionnelles, de revenu social et de réconciliation avec les Premières Nations.

Le premier ministre François Legault cause «un tort épouvantable» aux minorités en refusant de reconnaître le racisme systémique, estime celle qui a grandi sur la réserve de Wendake, en banlieue de Québec.

Le chef caquiste «joue l’innocent», dit-elle, lorsqu’il associe ce concept à un système raciste qui serait en place au Québec, plutôt qu’à des biais inconscients. «On dira ce qu’on voudra, on a beau être d’accord ou pas d’accord, je suis convaincue qu’il connaît la différence. Il pourrait tellement être un ambassadeur extraordinaire s’il acceptait d’assumer ce mandat-là», estime Magali Picard.

Peuple effacé

Son propre grand-père, raconte-t-elle, a dû refuser de poursuivre ses études vers la médecine, malgré ses succès scolaires, parce qu’on l’obligeait à abdiquer son identité de Huron pour accéder aux études supérieures. «Il a fini ramancheur et chauffeur de taxi», dit-elle.

Son père, lui, a caché ses origines autochtones au moment de postuler à la Commission des transports. «Des amis lui avaient dit: dis-le pas que tu es un Indien parce qu’ils ne t’engageront pas», relate-t-elle.

Encore aujourd’hui, malgré des avancées obtenues par ses tantes, ses petits-enfants perdront leur statut de membres des Premières Nations, puisque le père de son fils est allochtone. «Il y a encore un génocide à l’intérieur de la Loi sur les Indiens», déclare-t-elle.

Symboles importants

Malgré tout, la syndicaliste se réjouit de voir des membres des Premières Nations occuper graduellement des postes importants. Le Manitoba vient d’élire un premier ministre membre de la nation ojibwée, tandis que le gouvernement Legault a nommé une ministre innue, Kateri Champagne Jourdain.

Elle y voit le résultat d’une prise de conscience à la suite de la Commission de vérité et réconciliation, doublée d’une reconnaissance par Ottawa et l’Église catholique des abus passés. «Moi, ça me fait du bien. Parce qu’on a été longtemps regardés comme un paquet de troubles, des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie pis qui veulent dont pas s’en sortir», souligne-t-elle.

«Cette reconnaissance-là fait qu’on n'est pas juste [vus comme] un paquet de troubles», conclut-elle.