L’acteur Matthew Perry, «Chandler» dans la série «Friends», s'éteint à l'âge de 54 ans

L'acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès «Friends», a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans, ont rapporté samedi des médias américains.

• À lire aussi: Shia LaBeouf «se sent chanceux» de travailler après avoir été accusé d'agression sexuelle

• À lire aussi: Meg Ryan explique pourquoi elle a disparu du cinéma pendant huit ans

• À lire aussi: Jean-Claude Van Damme a honte d'avoir joué dans un épisode de «Friends»

Selon le Los Angeles Times, l'acteur a été retrouvé mort dans sa baignoire à son domicile de Los Angeles.

Aucun signe qui permettrait de croire à un acte criminel n'a été retrouvé, selon des sources anonymes citées par le même journal et le média spécialisé TMZ, qui a annoncé le décès en premier.

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, qui ne manquait pas d'humour, dans l'ultrapopulaire série «Friends», diffusée sur la chaîne NBC pendant dix saisons, de 1994 à 2004.

L'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool, et avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises.

Lors d'une récente apparition à la télévision, Perry avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété «tous les soirs» pendant le tournage de «Friends».

Selon TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur samedi.

En plus de «Friends», Perry a joué dans des films tels que «Fools Rush In» et «The Whole Nine Yards».