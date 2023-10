Travis Kelce: son jeu s'est amélioré depuis qu'il sort avec Taylor Swift

Travis Kelce s'est exprimé sur sa relation avec Taylor Swift.

Lors de l'épisode de mercredi de leur podcast New Heights, le joueur de football américain et son frère Jason Kelce ont expliqué comment l'histoire d'amour de la vedette des Chiefs de Kansas City et de la chanteuse de Lover avait affecté ses performances sur le terrain.

«Non seulement les réseaux sociaux remarquent (l'amélioration de Travis), mais il semble que Big Red le remarque aussi, a déclaré Jason Kelce, faisant référence à l'entraîneur des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, dit Big Red.

Travis Kelce a répondu: «Écoute, quand on a l'approbation et la bénédiction de Big Red, c'est qu'on fait quelque chose de bien.»

L'entraîneur a indiqué lors d'une conférence de presse d'après-match dimanche que Travis Kelce s'était amélioré sur le terrain depuis qu'il avait commencé à sortir avec la pop-star.

Il a déclaré aux journalistes que la vedette du sport «ne cessait de s'améliorer avec le temps» et a ajouté : «Taylor peut rester autant qu'elle veut».

Pendant le match de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles, CBS Sports a publié un graphique montrant que le joueur avait remporté 52,2 yards supplémentaires par match pour son équipe depuis que Taylor Swift avait commencé à assister à ses matchs.

Cette semaine, le père de l'athlète, Ed Kelce, a décrit la superstar de la pop comme « très douce » et « très charmante » dans une interview pour People.

«Nous sommes assis dans la suite, elle se lève et va dans la pièce de devant, elle se lève pour aller prendre un verre ou quelque chose comme ça et elle commence à ramasser les bouteilles vides, les canettes, les assiettes qui sont éparpillées partout. Je ne pense pas qu'on lui ait expliqué comment être une diva. Elle ne fait pas la vedette gâtée. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Et pour moi, ça en dit long.»