Un changement considérable à venir pour le McFlurry

La chaine de restauration rapide McDonald’s a annoncé un changement à l’un de ses produits phares, le McFlurry.

Dans un communiqué, l’entreprise américaine informe le public et ses employés que de nouveaux ustensiles feront leur apparition.

Pour des raisons environnementales, la célèbre cuillère qui sert également à mélanger les garnitures avec la crème glacée sera retirée du marché.

Cette dernière sera remplacée par une petite cuillère noire qui contient moins de plastique, a fait savoir la multinationale, mardi.

Photo tirée de Reddit

Le mélange des confiseries se fera avec une cuillère réutilisable que les employés devront nettoyer toutes les quatre heures.

«Ce n’est qu’un exemple de la façon dont McDonald’s redessine certains de ses produits les plus emblématiques afin d’éliminer les déchets inutiles et d’adopter des produits plus durables», souligne-t-on.

Le changement se fera au cours des prochains jours dans les restaurants situés aux États-Unis.

Également chez nous

Au Canada, les clients qui commandent un dessert McFlurry devraient recevoir une cuillère en bois au lieu de la traditionnelle cuillère d’ici la fin de 2023, selon McDonald’s Canada.

«Même si ce changement semble mineur, le remplacement du fouet en plastique par une cuillère en bois et un fouet réutilisable devrait permettre l’élimination de 191 tonnes de plastique à usage unique par année dans le système canadien», peut-on lire dans un communiqué publié en février dernier.

Selon McDonald’s Canada, le changement a déjà été mis en place dans les succursales de Montréal.