Une rare journée portes ouvertes au palais de justice de Québec

Une journée portes ouvertes a eu lieu samedi au palais de justice de Québec pour marquer les 40 ans de l’institution et également afin de rendre accessible la justice.

L’édifice Marc-André Bédard était donc accessible au public qui a pu assister à des tables rondes avec des professionnels du milieu et visiter des endroits normalement restreints au grand public comme le quartier cellulaire réservé aux détenus et la salle de délibération des jurys.

Une trentaine d’intervenants du milieu de la justice, dont des juges et des policiers, étaient présents pour répondre aux questions du public et expliquer leur rôle et leurs responsabilités.

Les personnes rencontrées par TVA Nouvelles lors de cette journée se disaient heureuses d’avoir pu en apprendre plus sur ce qui se passe dans cette institution.

«J’ai trouvé ça super intéressant, indique une femme. Mes enfants voient des constables, des policiers, mais ne savent pas ce qu’est leur rôle. Donc les personnes ici ont pu nous expliquer en quoi ils sont utiles ici au palais de justice.»

«Juste de voir l’architecture et de savoir où on peut travailler plus tard, c’est le fun», ajoute un étudiant à l’université Laval.

Il s’agit du premier événement portes ouvertes tenu au palais de justice de Québec depuis 2009.

