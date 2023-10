Floride: Un ado de 13 poignarde sa mère à mort puis se dénonce à la police

Il tue sa mère puis envoie des photos à ses amis avant d’appeler le 911 pour avouer son crime.

«Pourquoi as-tu tué ta mère?»: voici la phrase difficile qu’a dû prononcer une répartitrice du 911 à un adolescent de Hialeah, en Floride, le 12 octobre dernier.

Dans un appel de 18 minutes, dont les extraits ont été diffusés sur les ondes de la chaîne de nouvelles locale WSVN, Derek Rosa a raconté qu’il avait poignardé sa mère alors que sa petite sœur dormait dans son berceau tout près. «Elle est morte [...] Il y a du sang partout sur le plancher», a-t-il dit.

L’adolescent de 13 ans a ensuite précisé avoir pris des photos de la scène pour les montrer à ses amis. «J’ai pris des photos et j’en ai parlé à mes amis. Est-ce mauvais?» a-t-il précisé.

Le jeune a également avoué à la répartitrice qu’il allait se tirer une balle, mais qu’il n’a pas voulu le faire.

L’appel s’est terminé lorsque les policiers sont arrivés et ont procédé à l’arrestation de l’adolescent. Ce dernier fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré et sera jugé comme un adulte, a rapporté le New York Post.

Son père et sa grand-mère ont comparu vendredi dernier en sa faveur.

«C’est très malheureux que cette tragédie se soit produite, mais cet enfant est très humble, très respectueux et personne n’aurait pu imaginer que cela puisse arriver un jour», a souligné le père de l’adolescent José Rosa, sur la chaîne Local 10.

«C’est un enfant. Personne dans la maison, dans la famille, ne le considère comme un adulte», a-t-il ajouté.