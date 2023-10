Les internautes ont trouvé Guy A Lepage «arrogant» et «irrespectueux» envers Ginette Reno à Tout le monde en parle

Lors de l'épisode diffusé le dimanche 29 octobre de l'émission Tout le monde en parle, Guy A Lepage a reçu la grande Ginette Reno sur le plateau de sa populaire émission. Cependant, de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices ont exprimé leur mécontentement, affirmant que Lepage aurait conduit une entrevue «malaisante».

En effet, sur la page Facebook officielle de Tout le monde en parle, le public s'est exprimé rapidement, ne mâchant pas ses mots. Selon certains, l'animateur, que l'on peut voir dans les nouveaux épisodes d'Un gars, une fille, aurait manqué de respect à la chanteuse, en particulier en utilisant le tutoiement et en évoquant des histoires datant de plusieurs décennies.

De plus, sous la publication, dans la section des commentaires, on peut effectivement lire que selon ceux et celles qui ont regardé l’entrevue, celle-ci n’était «pas à la hauteur de son invitée».

Voici quelques commentaires retrouvés sur le Web:

«Pourquoi l'entrevue avec Ginette Reno est si malaisante, on dirait qu'il cherche plus à lui pointer ses défauts et défaites que ses belles et grandes réussites? Je vous aime d'amour, Mme Reno. Vous êtes une grande dame! Guy, je n'ai pas de félicitations à faire.»

«Une carrière impressionnante, mais méchant manque de respect dans l'entrevue. On dirait qu'il était plus intéressé à poser leurs questions qu'à écouter les réponses. C'était full intéressant, en plus, ce qu'elle disait. Les jokes sur les pharmacies et sur sa vie personnelle WTF? Ça vole pas haut.»

«Guy prend souvent plaisir à mettre les invités mal à l'aise, pourquoi sortir cette vieille histoire?»

«Grande dame...dommage que les questions soient superficielles, Guy A n'est pas à la hauteur de son invitée!»

«C'est quoi son problème à Guy! Ouf, ça fait dur son entrevue.»

«Avec tout le respect que je vous droits, ça part très mal. Un arrière-goût de réchauffé ou de chauvinisme.»

«Pourquoi la mauvaise humeur de l’animateur ???»

«Bizarre d'entrevue avec Ginette Reno...»

«Il est arrogant avec elle.»

«Entrevue à la limite irrespectueuse.»

«Une entrevue qui a manqué de classe ... elle méritait plus que ça ... revenir sur sa participation au mariage d'un Hells ... ça donne quoi? ... c'est mesquin ... très mauvaise entrevue monsieur Lepage...»

«À vous entendre tutoyer madame Reno, qui a l’âge de votre mère, et qui est une icône, me met mal à l’aise et ça me donne mal au cœur. Je suis surpris par votre impolitesse. Vous devez vous excuser à Madame Reno. Vous avez démontré vos vraies couleurs. Vous faites cheap et vulgaire. Désole du ton, mais ça m’a dérangé.»

«Guy A, lâche tes cartons et écoute tes invités... Ginette Reno dit qu'elle ferait un numéro surprise avec Fouki à l'ADISQ. Et là, tu lis ton carton, et tu dis: moi j'ai entendu dire qu'il y aurait une surprise à l'ADISQ avec Fouki... Elle venait de le dire!»

