Nouveau service d’hospitalisation à domicile à l'Institut Douglas

L’Institut Douglas met en place trois des six mesures phares du Plan en santé mentale proposé par le ministre Lionel Carmant et visant l'hospitalisation à domicile.

• À lire aussi: Santé mentale: du soutien à domicile pour les aînés

• À lire aussi: «C’est d’une complexité rare»: des parents d’enfants polyhandicapés lancent un cri du cœur

Ces mesures, soit le traitement intensif bref à domicile (TIBD), une unité d’intervention brève (UIB) et une équipe spécialisée d'intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté (ESIRRC), suivent «une philosophie de retour vers la communauté pour maintenir le patient dans son milieu de vie», explique Amine Saadi, directeur du programme Santé mentale et dépendance CIUSS de l'ouest de l'île de Montréal.

Le Plan d'action, intégré par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, vise à constituer un plateau de services intégrés spécialisés en santé mentale et d'offrir des alternatives à l'hospitalisation psychiatrique.

«Grâce à ses efforts, le CIUSSS renforce ainsi les services offerts aux personnes vivant des problèmes aigus de santé mentale et les accompagne dans leur rétablissement, notamment via des services d'hospitalisation à domicile, d'une unité d'intervention brève, ainsi que d'une équipe spécialisée d'intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté», peut-on lire dans le communiqué à paraître.

«Si on réorganise les choses, on est capable de suivre tout le monde», estime le ministre responsable des Services sociaux.

Un budget de 40 millions de dollars est alloué pour mettre en place ces initiatives dans six régions de la province.

«J’ai espoir que ça va diminuer les rechutes et les besoins d’hospitalisation», affirme Dre Emmanuelle Levy, psychiatre à l'institut universitaire Douglas.

«Les défis de pénurie de main-d’œuvre affectent tout le réseau de la santé et le Douglas n’est pas exclu de cette réalité, mais l’équipe est très créative», croit le PDG du CIUSS de l'Ouest de l'île de Montréal, Dan Gabay.